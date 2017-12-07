Тинькофф Бизнес дарит новым клиентам 3 месяца бесплатного обслуживания и бесплатных переводов

Тинькофф Банк проводит акцию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — дарит новым клиентам 3 месяца бесплатного обслуживания и бесплатных переводов в другие банки.



Для участия в акции необходимо оформить заявку на открытие расчетного счета до 31 декабря 2017 г. включительно. При этом счет должен быть открыт не позднее 31 января 2018 г. включительно.



По условиям акции 3 месяца бесплатных переводов предоставляются на тарифных планах «Продвинутый» и «Профессиональный» и распространяются на переводы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по реквизитам счета. Узнать подробнее об условиях акции можно по ссылке.



Оформить заявку можно на сайте Тинькофф Банка в разделе «Для бизнеса» или другим удобным способом.



Открытие счета в Тинькофф Бизнес бесплатное. Обслуживание счета полностью дистанционное и не требует посещения офиса. Подробнее изучить условия обслуживания и тарифы можно в разделе «Для бизнеса».