Тинькофф Банк сообщает, что с 13 декабря 2017 г. вступают в силу новые редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц, а также Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.