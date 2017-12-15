НСПК: клиенты Тинькофф Банка – самые активные пользователи карт «МИР»

Москва, Россия — 15 декабря 2017 г.

Согласно данным НСПК, клиенты Тинькофф Банка стали самими активными пользователями платежных карт «МИР»: они совершают в среднем в 8,5 раз больше транзакций на одну карту, чем клиенты других банков.



По данным НСПК, в третьем квартале 2017-го года владельцы национальных карт совершали в среднем 4 покупки в месяц на одну карту. При этом держатели карт «МИР» Тинькофф Банка в этот же период совершили наибольшее количество транзакций на одну карту — 33,75.



Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Клиенты Тинькофф Банка могут самостоятельно выбрать платежную систему при выпуске карты либо одновременно использовать карты разных платежных систем. Это означает, что выбор в пользу карты „МИР“ наши клиенты делают осознанно. Большое количество транзакций указывает на то, что национальные карты стали действительно удобным инструментом, который люди ежедневно используют для оплаты покупок, и мы рады, что наши клиенты установили своеобразный рекорд по этому показателю среди российских банков».