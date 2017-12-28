Garmin Pay теперь доступен держателям карт Visa Тинькофф Банка

27 декабря сервис бесконтактной оплаты Garmin Pay стал доступным держателям карт Visa — владельцам часов Garmin.



Garmin Pay — быстрый и безопасный способ оплаты для людей, которые все время находятся в движении и экономят каждую минуту. Оплата часами позволяет максимально упростить процесс покупки, так как пользователю не нужно доставать из кармана смартфон или карту.



Garmin Pay не хранит номера карт клиента ни на часах, ни на собственных серверах, а также не передает эти сведения продавцу или владельцу терминала.



Для использования Garmin Pay необходимо с помощью смартфона создать виртуальный кошелек в приложении Garmin Connect и привязать к нему кредитную или дебетовую карту Visa Тинькофф Банка.



Для оплаты достаточно ввести пароль из 4-х цифр и приложить часы к терминалу.



Пароль будет запрашиваться в следующих случаях:



Первое использование после снятия часов;

Прошло более 24-х часов с момента последней оплаты;

На часах отключен датчик пульса.

На текущий момент с сервисом Garmin Pay совместима модель часов vivoactive 3.



Garmin не будет удерживать комиссию за использование технологии Garmin Pay с пользователей, банков-эмитентов, банков-эквайеров и торговых предприятий.