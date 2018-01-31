АИЖК и Тинькофф Банк создают электронную технологическую платформу для выдачи ипотечных кредитов

АИЖК и Тинькофф Банк подписали соглашение о создании совместной компании, которая займется выдачей и сопровождением ипотечных кредитов на электронной технологической платформе. Документ подписали генеральный директор АИЖК Александр Плутник и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков.



Платформа предполагает привлечение ипотечных клиентов через интернет с использованием технологий Тинькофф Банка, построение системы автоматического одобрения ипотечных заявок по стандартам АИЖК, подписание кредитных документов и выдачу ипотечных кредитов, онлайн-регистрацию сделок в Росреестре и онлайн-выдачу ипотеки банка, акционером которого является АИЖК. В дальнейшем у крупнейших банков также будет возможность подключиться к платформе.



Сервис позволит полностью обслуживать ипотечные кредиты, включая внесение ежемесячных платежей. Клиенты смогут получать справки и иные документы по ипотечному кредиту, в том числе договоры страхования, а также консультации по обслуживанию ипотечного кредита.



АИЖК в рамках сотрудничества сосредоточится на создании ипотечных продуктов, андеррайтинге, онлайн-регистрации сделок с недвижимостью, выдаче кредитов банком агентства. Со стороны Тинькофф Банка будет обеспечено создание технологической платформы, продвижение сервиса, круглосуточная поддержка клиентов.



«Сегодня все больше россиян планируют приобретение жилья с помощью ипотеки. Нам необходимо создать современный сервис, который сделает этот процесс максимально простым и удобным. Тинькофф Банк является технологическим лидером с огромным опытом работы онлайн. Вместе мы создадим платформу, которая выведет процесс получения ипотеки в России на новый уровень», — прокомментировал Александр Плутник.



«Мы рады объединить опыт АИЖК в проведении электронных сделок и экспертизу Тинькофф Банка в привлечении клиентов, чтобы создать эффективный тандем и вывести на ипотечный рынок России нового перспективного игрока. Это большой шаг для Тинькофф Банка. Если раньше в рамках Тинькофф Ипотеки мы работали с банками по партнерской схеме и смогли существенно улучшить пользовательский опыт наших клиентов, то сейчас мы сможем повлиять на весь цикл получения ипотечного кредита», — прокомментировал Олег Тиньков.