Тинькофф Банк — генеральный партнер Петербургского международного экономического форума 2018 года

Тинькофф Банк, крупнейший в мире независимый онлайн-банк по количеству клиентов, стал генеральным партнером Петербургского международного экономического форума 2018 года.



ПМЭФ является одной из крупнейших мировых площадок для обсуждения вопросов глобальной экономики. Форум посещают основатели и руководители ведущих российских и международных компаний, главы государств и правительств, а также капитаны бизнеса и инноваторы со всего мира. В этом году Форум, организатором которого выступает Фонд «Росконгресс», состоится в Санкт-Петербурге 24- 26 мая.



Топ-менеджеры Тинькофф Банка участвуют в работе ПМЭФ с 2016 года. В этом году компания, которая будет представлена делегацией во главе с основателем банка Олегом Тиньковым, планирует принять еще более активное участие в деловой программе Форума.



Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, отметил: «Тинькофф Банк является одной из крупнейших технологических компаний в России и вносит значительный вклад в развитие цифровой экономики страны: десять лет назад мы полностью поменяли представление о том, как работают финансовые сервисы. Нашей ключевой задачей остается использование технологического и интеллектуального потенциала для того, чтобы создавать лучшие на рынке финансовые продукты. Мы рады принять участие в обмене мнениями и оказать поддержку ПМЭФ-2018 в качестве генерального партнера. Учитывая, что это престижное международное мероприятие является значимой площадкой для обсуждения актуальных тенденций в сфере бизнеса и технологий».



Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс», сообщил: «Петербургский международный экономический форум в 2017 году посетило рекордное количество участников: свыше 14 000 предпринимателей, руководителей международных организаций и авторитетных деятелей из более чем 143 стран. Ожидаем, что 2018 году Форум также пройдет на высоком организационном уровне. Нам очень приятно, что в качестве партнера ПМЭФ выступит Тинькофф Банк, инновационная компания, один из лидеров в сфере российских цифровых технологий и экономических преобразований в стране».



Для справки



Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.



Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.



Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.