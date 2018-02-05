Тинькофф Банк запускает мультивалютные карты Tinkoff Black

Теперь клиенты Банка могут сделать дебетовые карты Tinkoff Black мультивалютными.



Удобство от использования мультивалютных карт оценят те клиенты, кто часто путешествует за границу. Теперь они могут пользоваться своими счетами в разных валютах с помощью одной карты — достаточно переключить карту на счет в нужной валюте и дождаться подтверждения по СМС.



Сделать дебетовую карту Tinkoff Black мультивалютной, а также переключить карту на нужный валютный счет можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, в мобильном приложении Тинькофф или обратившись в службу поддержки.



Доступны счета в рублях, долларах, евро и фунтах стерлингов. Владельцы мультивалютных карт могут открывать счета в новой валюте без назначения встречи с представителем Банка.



Счета мультивалютной карты сохраняют свой прежний тариф.