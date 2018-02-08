Тинькофф Банк стал спонсором концерта Depeche Mode в Москве, который пройдет 25 февраля 2018 г. Банк приглашает на концерт и разыгрывает 25 VIP-билетов на двоих среди своих клиентов.
Для участия в розыгрыше нужно в одной из социальных сетей — Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте или Одноклассники — рассказать, на что ты готов ради билета. 16 февраля Тинькофф Банк опубликует понравившиеся идеи и попросит авторов их выполнить. Каждый, кто сделает это до 19 февраля, получит VIP-билет на двоих.
По условиям розыгрыша пост в социальных сетях должен содержать хэштэг #TinkoffMode, а аккаунт участника должен быть открыт. Розыгрыш проводится среди держателей карт Тинькофф Банка.
Пользователи, у которых нет карты Тинькофф Банка, могут оформить ее по ссылке https://l.tinkoff.ru/tinkoffmode
. Карта будет доставлена в течение нескольких рабочих дней в удобные для клиента место и время.