Москва, Россия - 26 февраля 2018 г. Тинькофф Банк к 23 февраля и 8 марта запустил розыгрыш, участники которого смогут выиграть мили по карте ALL Airlines на путешествия в один из городов, распределенных по названиям в три списка - мужской, женский и гендерно-нейтральный. По итогам первых дней работы в проекте зарегистрировались несколько тысяч участников, более 80% авторизовавшихся поделились результатом в социальных сетях.Чтобы принять участие в конкурсе, нужно авторизоваться с помощью профиля в Вконтакте или Facebook на сайте спецпроекта allgender.tinkoff.ru , выбрать город мечты из предложенных 60 вариантов и поделиться им с друзьями на своей странице в соцсетях до 15 марта включительно.Трое победителей конкурса будут выбраны случайным образом и объявлены 15 марта на страницах Тинькофф Банка в социальных сетях. Каждый из них получит по 30 тысяч миль на кредитную или расчетную карту Tinkoff ALL Airlines и сможет отправиться в путешествие мечты в выбранный город. В случае отсутствия у победителя розыгрыша карты Tinkoff ALL Airlines он сможет оперативно оформить её и получить призовые мили в течение месяца после объявления результатов конкурса.Держатели дебетовой или кредитной карты Tinkoff ALL Airlines получают мили за все покупки по карте и могут компенсировать ими стоимость авиабилетов. При этом клиент может выбрать билет любой авиакомпании на любом сайте, он не ограничен по датам и направлениям. Держатели Tinkoff ALL Airlines компенсируют полную стоимость, им не нужно доплачивать за топливный сбор.Для держателей дебетовых карт Tinkoff ALL Airlines действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Для владельцев кредитной карты Tinkoff ALL Airlines доступен кредитный лимит до 700 000 руб. и беспроцентный период до 55 дней. Если клиент является одновременно держателем карты Tinkoff ALL Airlines и участником бонусной программы авиакомпании, он получает двойное накопление бонусов - и по кредитной карте, и по программе лояльности. При оформлении Tinkoff ALL Airlines клиент получает страховку для путешествий по всему миру бесплатно, а также 5 000 бонусных миль в подарок.Клиенты Тинькофф Банка могут пользоваться одновременно двумя картами ALL Airlines - дебетовой и кредитной. В этом случае все мили за покупки по картам попадают на единый мильный счет.