Пройти регистрацию на Госуслугах стало проще с Tinkoff.ru

Клиенты Тинькофф Банка теперь могут подтвердить учетную запись на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) через личный кабинет на сайте Tinkoff.ru. Наличие подтвержденной учетной записи дает доступ к широкому выбору сервисов: прямо из дома можно оформить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад или школу, проверить размер пенсионных накоплений, зарегистрировать автотранспорт, обновить водительские права, выбрать удобный избирательный участок, на котором можно будет проголосовать на выборах президента России 18 марта 2018 г. и т. д.



Соответствующая возможность появилась в ходе интеграции Тинькофф Банка с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа к множеству государственных информационных систем, в том числе, на Единый портал госуслуг. Новый сервис на Tinkoff.ru по подтверждению учетной записи обеспечивает клиентам Тинькофф Банка доступ ко всем возможностям портала госуслуг без необходимости посещения офисов обслуживания или получения по почте кода подтверждения личности.



Сервис регистрации на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) доступен в разделе «Платежи» в категории «Госуслуги» на Tinkoff.ru. Чтобы воспользоваться им, клиентам Тинькофф Банка нужно авторизоваться в личном кабинете и указать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).



«Одна из главных задач современного банкинга — экономить время граждан и помогать им решать жизненные ситуации в максимально удобной цифровой форме. Подтверждение учетной записи на Едином портале через интернет-платформу Tinkoff.ru позволит нашим клиентам пользоваться электронными государственными сервисами в любое удобное для них время и любом месте. Дальнейшая реализация массовых функций многофункциональных центров (МФЦ) на платформе Tinkoff.ru будет востребована действующими клиентами и увеличит доступность государственных услуг», — прокомментировал Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям Тинькофф Банка.