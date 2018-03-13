TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2017 г.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
IV квартал 2017 г.
Чистая маржа выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,0 млрд руб. (в IV квартале 2016 г. — 9,4 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась на 75% до 8,5 млрд руб. (в IV квартале 2016 г. — 4,8 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла на 73% до 6,4 млрд руб. (в IV квартале 2016 г. — 3,7 млрд руб.)
Чистая процентная маржа составила 24,5% (в IV квартале 2016 г. — 26,1%)
Стоимость риска снизилась до 2,7% (в IV квартале 2016 г. — 5,0%)
2017 г.
Чистая маржа выросла на 37% к предыдущему году и составила 46,1 млрд руб. (в 2016 г. —33,6 млрд руб.)
Прибыль до налогообложения увеличилась на 72% до 25,0 млрд руб. (в 2016 г. — 14,6 млрд руб.)
Чистая прибыль выросла на 73% до 19,0 млрд руб. (в 2016 г. — 11,0 млрд руб.)
Рентабельность капитала увеличилась до 52,8% (в 2016 г. — 42,5%)
Чистая процентная маржа составила 25,3% (в 2016 г. — 25,8%)
Совокупные активы выросли на 53% и достигли 268,8 млрд руб. (на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.)
Общий объем кредитного портфеля увеличился на 31% и составил 157,8 млрд руб. (на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.)
Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 36,3% и составил 140,2 млрд руб. (на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.)
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 8,8% (на конец 2016 г. — 10,2%)
Объем средств на счетах клиентов вырос на 44% и достиг 179,0 млрд руб. (на конец 2016 г. — 124,6 млрд руб.)
Объем собственных средств вырос на 42% и составил 41,9 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.)
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 2017 Г.
В 2017 г. привлечено около 1,8 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля за вычетом резервов на 36,3% с начала года
По состоянию на 1 февраля 2018 г. Тинькофф Банк является вторым по объему портфеля игроком на российском рынке кредитных карт с долей рынка 11,7%
В июле 2017 г. журнал The Banker назвал Тинькофф Банк самым рентабельным банком в Центральной и Восточной Европе
В том же месяце Тинькофф Банк стал победителем в двух категориях премии World’s Best Consumer Digital Banks 2017 журнала Global Finance
В августе 2017 г. Тинькофф Банк начал поэтапное развертывание сети собственных банкоматов. На данный момент установлено 200 устройств по всей России
В августе 2017 г. эксперты Markswebb Rank & Report признали мобильное приложение Тинькофф Банка лучшим в России сразу в четырех номинациях — мобильные приложения для iPhone, смартфонов на базе Android и Windows, а также приложения для iPad
В октябре 2017 г. Группа приобрела 55-процентную долю в компании CloudPayments, которая является разработчиком инновационных решений для онлайн-платежей. Данная сделка послужит развитию направления интернет-эквайринга, являющегося частью сервиса Тинькофф Банка для малого и среднего бизнеса
В декабре 2017 г. Группа успешно провела запуск собственного виртуального оператора сотовой связи, благодаря чему расширила свою экосистему и диверсифицировала бизнес
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 2017 Г.
В январе 2018 г. Тинькофф Банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) подписали соглашение о создании совместного предприятия для ипотечного кредитования на базе электронной платформы
В феврале 2018 г. Тинькофф Банк стал генеральным партнером Петербургского международного инвестиционного форума (ПМЭФ) в 2018 г.
В феврале 2018 г. Тинькофф Банк открыл в инновационном центре «Сколково» собственный центр разработки, который займется поиском новых решений для бизнеса на базе блокчейна и технологий распознавания голоса и лиц
В том же месяце Тинькофф Банк принял участие в демонстрации первой рабочей версии Единой биометрической системы — цифровой платформы для идентификации пользователей, разработанной совместно с «Ростелекомом», Банком ВТБ и Почта Банком. Запуск системы назначен на июль 2018 г.
В марте 2018 г. Группа расширила долгосрочную программу мотивации руководства, включив в нее 16 новых участников
В марте 2018 г. Тинькофф Банк получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг от Банка России на осуществление брокерской и депозитарной деятельности
ПРОГНОЗ НА 2018 г.
С учетом сильных результатов за 2017 г. Группа подтверждает прогноз на 2018 г. Этот прогноз отражает переход Группы на стандарт МСФО (IFRS) 9 с 1 января 2018 г.:
ожидаемый уровень чистой прибыли составит не менее 24 млрд руб.
ожидаемый прирост кредитного портфеля за вычетом резервов составит не менее 25%
ожидаемая стоимость риска составит менее 7% по стандарту МСФО (IAS) 39. Группа предоставит обновленный прогноз по стоимости риска по стандарту МСФО (IFRS) 9 при объявлении результатов за первый квартал 2018 г.
ожидаемая стоимость фондирования составит приблизительно 6—7%
Объявление о первой выплате промежуточных дивидендов за 2018 г.
9 марта 2018 г. Совет директоров одобрил первую выплату промежуточных дивидендов за 2018 г. в размере 0,31 долл. США на одну акцию / ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 56,6 млн долл. США (3,2 млрд руб.) Решение было принято согласно дивидендной политике Группы.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 3 апреля 2018 г., состоится ориентировочно 4 апреля 2018 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 29 марта 2018 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Комментируя результаты,Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«Вне всяких сомнений, 2017 год, отмеченный рядом важных достижений, стал для нас переломным. Наряду с запуском новых направлений деятельности, например, виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл», мы продемонстрировали способность развивать и масштабировать прибыльные некредитные направления бизнеса. В 2017 г. Тинькофф Бизнес (услуги для сегмента МСБ), Tinkoff Black (лицевые расчетные счета) и Тинькофф Ипотека (ипотечный брокер) вышли на уровень безубыточности. Благодаря этим достижениям, а также значительному росту кредитного портфеля и его высокому качеству в 2017 г. чистая прибыль Группы достигла 19 млрд руб., а рентабельность капитала составила 53%.
Мы рады сообщить, что диверсификация по-прежнему приносит отличные результаты: растет доля некредитных направлений бизнеса в показателях как выручки, так и прибыли. По итогам 2017 г. на их долю приходилось 23% выручки. Впечатляющий результат достигнут в сегменте обслуживания лицевых расчетных счетов: количество клиентов на данный момент превышает 2 800 000 человек. Тинькофф Бизнес также демонстрирует уверенный рост, выйдя на уровень безубыточности в июне 2017 г. и достигнув почти пятикратного увеличения числа клиентов в сегменте МСБ (240 000 счетов по состоянию на конец года) по сравнению с прошлым годом. Тинькофф Ипотека превысила план по выданным ипотечным кредитам (показатель составил более 10 млрд руб.) и в IV кв. 2017 г. достигла уровня безубыточности.
Прошедший год был весьма успешным и для кредитных направлений. Было активировано около 1 800 000 новых кредитных карт, что способствовало росту кредитного портфеля за вычетом резервов на 36% за год. Качество кредитного портфеля по-прежнему оценивается как высокое, профиль риска недавно привлеченных клиентов сохраняется неизменным, а стоимость риска в IV кв. 2017 г. снизилась до 2,7%
Демонстрируя высокие экономические показатели, в 2017 г. Группа продолжила работу по внедрению инновационных технологий в разработку продуктов и обслуживание клиентов. Например, нам удалось снизить стоимость обслуживания благодаря использованию чат-ботов, отвечающих на 20% всех входящих запросов без соединения клиентов с сотрудниками.
Мы уверены, что сильные позиции Группы позволят достичь высоких показателей роста прибыли, а также целевого уровня диверсификации выручки в 2018 г.».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За IV квартал и 12 месяцев 2017 г. Группа в очередной раз показала высокие результаты благодаря активному росту выпуска кредитных карт — ее основного бизнеса — и положительной динамике новых направлений деятельности.
В результате чистая прибыль Группы за IV квартал и 12 месяцев 2017 г. составила 6,4 млрд руб. и 19,0 млрд руб., а рентабельность капитала достигла 52,8% по итогам года.
За 2017 г. Группа выпустила 2,4 млн кредитных карт, в том числе 670 000 карт за IV квартал 2017 г., при этом общий объем операций по кредитным картам за 2017 г. вырос на 57% к предыдущему году и составил 274,6 млрд руб. (за 2016 г. — 175,1 млрд руб.).
Валовый процентный доход в 2017 г. вырос на 25% к предыдущему году и составил 59,5 млрд руб. (за 2016 г. — 47,6 млрд руб.), в то время как в IV квартале 2017 г. показатель увеличился на 29% и составил 16,6 млрд руб. (в IV квартале 2016 г. — 12,9 млрд руб.). Это обусловлено ростом объема кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. В IV квартале 2017 г. доходность кредитного портфеля немного снизилась и составила 39,3%, при этом доходность портфеля ценных бумаг Группы была на уровне 7,2%. За 2017 г. доходность кредитного портфеля составила 39,6% (за 2016 г. — 40,3%).
Процентные расходы в IV квартале 2017 г. выросли на 1% к предыдущему году и составили 3,42 млрд руб. (в IV квартале 2016 г. — 3,37 млрд руб.). Стоимость фондирования в IV квартале 2017 г. снизилась до 6,9% в связи со снижением ставок по вкладам физических лиц.
Чистая маржа в IV квартале 2017 г. выросла на 39% к предыдущему году и составила 13,0 млрд руб. (в IV квартале 2016 г. — 9,4 млрд руб.), при этом за 2017 г. показатель увеличился на 37% к предыдущему году и составил 46,1 млрд руб. (в 2016 г. — 33,6 млрд руб.). Чистая процентная маржа в IV квартале 2017 г. была равна 24,5% (в IV квартале 2016 г. — 26,1%), за весь 2017 г. — 25,3% (за 2016 г. — 25,8%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в IV квартале 2017 г. составила 22,6% (в IV квартале 2016 г. — 21,9%), за весь 2017 г. — 21,1% (за 2016 г. — 19,4%).
Контроль показателей стоимости риска и эффективное управление качеством портфеля остаются в числе приоритетов Группы. Стоимость риска снизилась с 6,0% в III квартале 2017 г. до 2,7% в IV квартале 2017 г. (в IV квартале 2016 г. — 5,0%), а за 2017 г. этот показатель снизился до 5,5% по сравнению с 7,6% в 2016 г.
Группа продолжает развивать новые направления деятельности, каждое из которых демонстрирует уверенную динамику, при этом наиболее впечатляющие результаты достигнуты в сфере услуг для МСБ. За 2017 г. комиссионный доход Группы вырос на 85% к предыдущему году и составил 15,5 млрд руб. (за 2016 г. — 8,4 млрд руб.).
По состоянию на конец 2017 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 2,8 млн клиентов, а общий остаток денежных средств на этих счетах превышал 76 млрд руб. Число клиентов Группы в сегменте МСБ с начала года выросло в пять раз и составило 240 000, при этом общий остаток денежных средств на их текущих счетах составил более 23,7 млрд руб. Бизнес по обслуживанию МСБ вышел на уровень безубыточности в июне 2017 г.
Совместно с одиннадцатью другими банками-партнерами Группа продолжает развивать свою ипотечную платформу, через которую в 2017 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 10,0 млрд руб. Ипотечная платформа Группы вышла на уровень безубыточности в IV квартале 2017 г; в настоящее время планируется наращивание объемов деятельности ипотечного брокера без существенного негативного влияния на операционную прибыль.
Сервис «Тинькофф Инвестиции» также показывает уверенный рост: на 31 декабря 2017 г. было открыто свыше 70 000 брокерских счетов. С учетом того, что при помощи сервиса открывается каждый четвертый брокерский счет, Группа планирует вывести его на уровень безубыточности в 2018 г.
В 2017 г. операционные расходы увеличились на 44% в годовом исчислении за счет сезонных расходов на рекламу и индексации заработной платы персонала. Соотношение расходов и доходов в IV квартале 2017 г. выросло до 45,5% (в III квартале 2017 г. — 42,3%).
Чистая прибыль Группы за IV квартал 2017 г. составила 6,4 млрд руб. (за IV квартал 2016 г. — 3,7 млрд руб.). Чистая прибыль за 2017 г. составила 19,0 млрд руб. (за 2016 г. — 11,0 млрд руб.), в результате чего рентабельность собственного капитала за 2017 г. вышла на уровень 52,8%.
В 2017 г. Группа сохраняла хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 53% и достигли 268,8 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 175,4 млрд руб.) благодаря значительному росту кредитного и инвестиционного портфелей.
В 2017 г. общий объем кредитного портфеля Группы увеличился на 31% и составил 157,8 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 120,4 млрд руб.). Это обусловлено привлечением более 450 000 и 1,8 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт в IV квартале и 2017 г. соответственно.
Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 36% и составил 140,2 млрд руб. (по состоянию на конец 2016 г. — 102,9 млрд руб.). В результате этого рыночная доля Тинькофф Банка по состоянию на 1 февраля 2018 г. достигла 11,7%, что позволило Банку еще больше укрепить свои позиции второго по объему портфеля игрока на российском рынке кредитных карт.
В IV квартале 2017 г. доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы сократилась до 8,8% (в III квартале 2017 г. — 9,4%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов сократилось до уровня 1,26.
Объем средств на счетах клиентов за 2017 г. вырос на 44% и достиг 179,0 млрд руб. (в III квартале 2017 г. — 155,7 млрд руб.; на конец 2016 г. — 124,6 млрд руб.). В апреле 2017 г. Тинькофф Банк успешно разместил пятилетний облигационный заем в размере 5 млрд руб. с офертой в апреле 2019 г. В июне 2017 г. Тинькофф Банк разместил через специально созданную ирландскую компанию TCS Finance D.A.C. бессрочные облигации на сумму 300 млн долл. США по ставке 9,25% с опционом на выкуп в сентябре 2022 г. Одновременно с этим Группа выкупила значительную часть своих субординированных облигаций, относящихся к капиталу второго уровня. В декабре 2017 г. Тинькофф Банк выпустил европейские коммерческие бумаги со сроком обращения один год на общую сумму 48 млн долл. США.
За 2017 г. собственные средства Группы выросли на 42% до 41,9 млрд руб. (на конец 2016 г. — 29,5 млрд руб.). Включение бессрочных облигаций Группы в состав дополнительного капитала первого уровня способствовало увеличению нормативных коэффициентов достаточности капитала Группы. По состоянию на 1 января 2018 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ вырос до 16,3%, а по нормативу Н1.2 — до 14,8%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для Группы уровне 10,2%.
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Во вторник, 13 марта 2018 г., в 14:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по североамериканскому восточному времени) руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
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Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу:http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5319
. Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.