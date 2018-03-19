Тинькофф Банк получил награду Mastercard за разработки в области технологий безопасности

Тинькофф Банк получил награду Outstanding Fraud Management System от международной платёжной системы Mastercard* за достижения в области технологий безопасности ̶ профилактики и противодействия мошенничеству по банковским картам. Этой наградой Mastercard отметила сразу два инновационных решения Тинькофф Банка в области эффективного управления фрод-менеджментом.



Первая из них — разработка собственной системы мониторинга контента с целью минимизации рисков в электронной коммерции. Эта система анализирует контент онлайн-площадок на наличие запрещенных видов деятельности (таких как продажа наркотических средств, табачной продукции, материалов порнографического содержания и т. д.), позволяет своевременно обнаружить такую информацию и предпринять необходимые действия по нейтрализации, а также проинформировать Mastercard в соответствии с правилами. Таким образом, разработанная система минимизирует репутационные риски и повышает уверенность банка и его партнеров в надежности подключаемых торговых площадок по договору эквайринга и минимизации штрафных санкций. Разработанная Тинькофф Банком система была зарегистрирована в Mastercard в статусе Merchant Monitoring Service Provider (MMSP), то есть, банк может предложить это решение другим участникам рынка.



Второе достижение специалистов Тинькофф Банка — внедрение высокоэффективной системы управления рисками мошенничества в сервисах денежных переводов. Эта комплексная антифрод система сервиса денежных переводов позволяет в режиме реального времени принимать решения о проведении платежей. Эффективность системы обеспечивается за счет анализа поведенческих паттернов и благонадежности участников транзакции.

Награду заместителю председателя правления Тинькофф Банка Анатолию Макешину вручил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.



«Безопасность наших клиентов и их транзакций — главный приоритет для Тинькофф Банка. Наши специалисты ежедневно проделывают огромную работу по минимизации рисков мошенничества, чтобы миллионы клиентов Тинькофф Банка могли спокойно и уверенно пользоваться всеми нашими многочисленными продуктами. Мы рады, что международная платежная система Masterсard высоко оценила технологические разработки специалистов Тинькофф Банка, и уверены, что они будут работать на благо всей отрасли», — прокомментировал вручение награды Анатолий Макешин.



«Безопасность лежит в основе всех решений, технологий и сервисов Mastercard. При этом в обеспечение защиты цифровых платежей свой вклад вносят — и платежная система, и банки, и торговые предприятия, и сами держатели карт, это системный и многоуровневый процесс, — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении. — Мы высоко ценим усилия партнеров, которые, так же, как и мы, заботятся о своих клиентах и вкладывают время и средства в разработку своих решений для профилактики мошенничества, и с большим уважением отметили технологии Тинькофф Банка в этой сфере».



*Мастеркард