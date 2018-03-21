Тинькофф Банк признан самым эффективным российским банком

Тинькофф Банк признан самый эффективным российским банком в новом рейтинге издания «Коммерсант-Банк», в котором оценивались результаты российских банковских учреждений за 2017 г.



В свежем банковском рейтинге «Коммерсант» учитывались только результаты банков, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 января 2018 года. Тинькофф Банк занял первую строчку с лучшим отношением прибыли за 2017 год к среднему объему активов* в 2017 году — 7,8%. В топ-10 рейтинга также вошли ХКФ-банк с результатом 5,1%, «Ренессанс Кредит» (4,8%), РН-банк (4,6%), Дойче-банк (3,3%), Ситибанк (3,2%), Почта-банк (3,2%), Сбербанк России (3,0%), Райффайзенбанк (2,9%) и «Экспресс-Волга» (2,9%).



Также Тинькофф Банк занял вторую строчку в другом рейтинге «Коммерсанта» — самых рентабельных банков с отношением прибыли за 2017 год к среднему размеру капитала** в 2017 году в 59,3%. Первое место в этом рейтинге занял костромской банк «Экспресс-Волга» с показателем 59,3%.



В 2017 году группа TCS Group Holding PLC, ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, увеличила чистую прибыль на 73% до 19,0 млрд руб., рентабельность капитала до 52,8%.



*Под средним объемом активов понимается среднее арифметическое между активами на 1 января 2017 года и 1 января 2018 года.

**Под средним размером капитала понимается среднее арифметическое между собственными средствами (капиталом) на 1 января 2017 года и 1 января 2018 года.