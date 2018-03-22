Тинькофф Банк назван лидером среди 30 крупнейших российских банков по количеству мотивационных программ по результатам исследования Bank Motivation Programs 2018, проведенного агентством Markswebb.
В ходе исследования аналитики Markswebb классифицировали программы мотивации* и определяли лучшие практики их реализации в цифровых каналах банковского обслуживания. Всего они выделили 10 видов мотивационных программ, которые различаются по типу вознаграждения, по типу мотивации (что нужно делать, чтобы его получить) и по области действия (все продукты банка или какой-то один): кэшбэк, бонусные программы банков, мили, бесплатное обслуживание, повышенный процент на остаток, реферальные программы, скидки партнеров, бонусы партнеров, карты некоммерческих партнеров, розыгрыши призов.
Максимальное количество мотивационных программ — шесть (мили, кэшбэк, реферальные программы, повышенный процент на остаток, бонусы партнеров, бесплатное обслуживание) — аналитики агентства обнаружили в интернет- и мобильном банке Тинькофф Банка, в которых управление реализовано просто и удобно для клиента. Далее с пятью мотивационными программами идет Промсвязьбанк (у него нет реферальной программы). Также среди других лидеров исследования были названы Бинбанк, Банк Авангард, Альфа-Банк и Банк Открытие.
В исследовании Bank Motivation Programs 2018, которое проводилось в декабре 2017 г. — январе 2018 г., приняли участие 30 российских банков — лучшие интернет-банки для частных лиц по результатам Internet Banking Rank 2017 и крупнейшие российские банки по количеству пользователей онлайн-сервисов. В исследовании участвовали только программы, мотивирующие клиентов активнее пользоваться текущими продуктами. Программы, нацеленные на продажу новых продуктов, не учитывались.
*Под программами мотивации понимаются любые способы стимулирования клиентов чаще платить банковской картой, держать на карте и других счетах больше денег, активнее использовать цифровые каналы обслуживания и привлекать в банк новых клиентов.
Подробнее об исследовании можно почитать по ссылке.