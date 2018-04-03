Россия, Москва. 3 апреля 2018 г. — Генеральным партнером Beat Film Festival выступит Тинькофф Банк, благодаря которому на фестивале будут представлены нестандартные активности и развлечения для участников события.
Международный фестиваль документального кино о новой культуре пройдет с 31 мая по 10 июня.
Клиентам Тинькофф Банка предоставляются привилегии на покупку билетов и участие в программе фестиваля. При оплате билета на церемонию открытия Beat Film Festival любой картой Тинькофф 30% от его стоимости вернется на счет в качестве кэшбэка. На отдельные фильмы фестиваля клиентам Тинькофф Банка забронирован специальный ряд мест, попасть на которые можно будет бесплатно по предварительной регистрации.
Девятый по счету фестиваль продолжит линию кураторских программ, разработанных совместно с музеями и другими культурно-развлекательными организациями. В рамках программы Grrrl Power, придуманной совместно с Wonderzine, зрители увидят фильмы, которые представляют разные женские образы в современном мире.
В 2018 году Beat Film Festival откроют такие картины, как Grace Jones: Bloodlight and Bami Софи Файнс, работа Кристал Мозель Skate Kitchen, Matangi/Maya/M.I.A Стива Лавбриджа, фильм Silvana от группы режиссеров Мики Густафсон, Оливии Кастебринг и Кристины Циобанелис.
Фестиваль пройдет в Институте «Стрелка», Каро 11 Октябрь, летнем кинотеатре Музея «Гараж», Центре документального кино, Мультимедиа Арт Музее и Центральном Доме Предпринимателя.
Приобрести билеты и ознакомиться с программой можно на сайте
фестиваля.