На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. Для этого нужно:
Найти свою задолженность на сайте ФССП России (http://fssprus.ru)
, для оплаты выбрать кнопку с логотипом Тинькофф Банка;
Ввести номер своего телефона или авторизоваться — счет будет сохранен в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и в мобильном приложении Тинькофф;
Завершить оплату в любое удобное время.
Комиссия за совершение платежей не взимается. Задолженность на сайте ФССП России можно погасить как с помощью карт Тинькофф Банка, так и других банков. Максимальная сумма для оплаты задолженности по картам Тинькофф Банка составляет 800 000 рублей, для карт других банков — 500 000 рублей. Задолженность по исполнительным производствам ФССП России будет погашена в течение 3–7 дней после совершения платежа.
Оплачивать задолженность на сайте ФССП России с помощью Тинькофф Банка могут все пользователи личного кабинета Tinkoff.ru и мобильного приложения Тинькофф.
Аналогичная возможность оплаты налогов и пошлин также реализована на сайте Федеральной налоговой службы России, где пользователи могут совершать платежи безналичным способом через Тинькофф Банк.