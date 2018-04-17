Тинькофф Мобайл и «Связной» договорились о сотрудничестве по продаже SIM-карт

Тинькофф Мобайл и «Связной» договорились о сотрудничестве по продаже SIM-карт мобильного оператора.

По условиям сделки «Связной» станет первым сотовым ритейлером, который будет распространять SIM-карты Тинькофф Мобайл.



Таким образом, подключиться к Тинькофф Мобайл стало еще проще: теперь абоненты могут приобрести SIM-карты не только на сайте Tinkoff.ru и в собственных точках продаж мобильного оператора, но и в магазинах «Связной».



Пилотный проект запущен на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В будущем география присутствия будет расширяться и затронет другие крупные регионы.



«Мы рады, что права на продажу Тинькофф Мобайл получил именно „Связной“ — надежный партнер Тинькофф Банка с 2013 года. Мы успешно провели тестирование по подключению абонентов к сети в магазинах „Связной“, становимся еще ближе к клиентам и планируем значительно увеличить абонентскую базу по всей стране, предлагая максимально гибкие тарифы и лучший клиентский сервис», — комментирует Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл.



«Магазины „Связного“ предлагают своим посетителям широкий комплекс услуг и готовые индивидуальные решения. Расширяется не только ассортимент высокотехнологичных устройств, финансовых, страховых, туристических и услуг по настройке. Теперь любой клиент наших магазинов может воспользоваться и услугами нового оператора. Мы ожидаем, что SIM-карты Тинькофф Мобайл будут востребованы среди посетителей наших магазинов», — прокомментировал директор по финансовым продуктам в «Связном» Антон Павлов.