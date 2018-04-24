Тинькофф Банк улучшает условия тарифов по кредитным картам и вносит изменения в УКБОМосква, Россия — 23 апреля 2018 г.Тинькофф Банк сообщает, что с 24 апреля 2018 г. вступают в силу изменения тарифных планов по кредитным картам.В новой редакции линейки кредитных карт:Выпуск и использование дополнительных карт становится бесплатным;Перевыпуск кредитных карт становится бесплатным вне зависимости от причины замены;В штрафах за неоплату минимального платежа отменяется процентная часть. Оплачивается только фиксированная сумма без учета глубины просрочки.Пример тарифного плана, вступающего в силу с 24 апреля 2018 г., можно посмотреть по ссылке.Также с 24 апреля 2018 г. вступает в силу новая редакция Условий комплексного банковского обслуживания (УКБО) для физических лиц.