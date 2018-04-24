Тинькофф Банк снижает ставки по рублевым вкладам сроком от 13 до 24 месяцев с 27 апреля 2018 г.

Тинькофф Банк снижает процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 13 до 24 месяцев. Изменения вступят в силу 27 апреля 2018 г.



С 27 апреля 2018 г. процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 13 до 24 месяцев составят:



5% годовых по вкладам со стандартной ставкой (ранее 6%);

6% годовых по вкладам с повышенной ставкой (ранее 7%);

Также с 27 апреля 2018 г. меняются условия частичного изъятия для новых и пролонгированных одновалютных вкладов. Теперь проценты при частичном изъятии вклада будут удерживаться пропорционально сумме изъятия и пересчитываться исходя из ставки 0,1% годовых на сумму изъятия.



Процентные ставки по рублевым вкладам сроком от 13 до 24 месяцев, открытым или пролонгированным до 26 апреля 2018 г. включительно, а также условия частичного изъятия вклада по всем одновалютным вкладам, открытым или пролонгированным до 26 апреля 2018 г. включительно, остаются без изменений.



«СмартВклад» — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).



Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.