Москва, Россия — 25 апреля 2018 г.Тинькофф Банк запустил розыгрыш, участники которого смогут выиграть 30 000 миль для путешествий по картам All Airlines. Для этого нужно пройти тест на hungry.tinkoff.ru и оставить в форме на сайте адрес своей электронной почты.Тест «Умрешь ли ты от голода в другой стране?» состоит из десяти вопросов и помогает определить, какое направление для путешествия подходит участнику лучше всего (например, Бали или Италия) и чем себя можно занять в поездке. По желанию участники могут делиться результатами теста в социальных сетях.14 мая 2018 года Тинькофф Банк определит одного победителя с помощью генератора случайных чисел. Призовые мили будут начислены на карту до 14 июня. Если участник акции еще не успел оформить дебетовую или кредитную карты All Airlines, на которые начисляются призовые мили, банк предложит оформить заявку на ее выпуск.Держатели дебетовой или кредитной карты Tinkoff ALL Airlines получают мили за все покупки по карте и могут компенсировать ими стоимость авиабилетов. При этом клиент может выбрать билет любой авиакомпании на любом сайте, он не ограничен по датам и направлениям. Держатели Tinkoff ALL Airlines компенсируют полную стоимость, им не нужно доплачивать за топливный сбор.Для держателей дебетовых карт Tinkoff ALL Airlines действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Для владельцев кредитной карты Tinkoff ALL Airlines доступен кредитный лимит до 700 000 рублей и беспроцентный период до 55 дней. Если клиент является одновременно держателем карты Tinkoff ALL Airlines и участником бонусной программы авиакомпании, он получает двойное накопление бонусов — и по кредитной карте, и по программе лояльности. При оформлении Tinkoff ALL Airlines клиент получает страховку для путешествий по всему миру бесплатно.Клиенты Тинькофф Банка могут пользоваться одновременно двумя картами ALL Airlines — дебетовой и кредитной. В этом случае все мили за покупки по картам попадают на единый мильный счет.Подробное описание условий розыгрыша можно найти по ссылке