Тинькофф Банк вместе с Банком России, Ассоциацией ФинТех и банками-партнерами представил концепцию Системы Быстрых Платежей

Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз принял участие в презентации Системы Быстрых Платежей (СБП). Мероприятие было организовано Ассоциацией ФинТех совместно с Тинькофф Банком, Банком России и банками-партнерами.



На пресс-конференции было отмечено, что в условиях активного роста электронной коммерции и развития цифрового взаимодействия между участниками рынка, становится очевидной потребность финансового сектора в подобной системе. Создание инфраструктуры быстрых платежей и переводов — одна из ключевых инициатив по развитию розничного платежного пространства на российском рынке.



На Наблюдательном Совете АФТ было принято решение об организационно-правовой модели будущей Системы Быстрых Платежей, где роль операционного, платежного и клирингового центра будет выполнять АО НСПК.



Система Быстрых Платежей даст возможность пользователям осуществлять моментальные переводы в любом месте и в любое время вне зависимости от банка получателя. Платеж можно сделать по простым и понятным реквизитам, которые всегда под рукой: по номеру телефона, адресу электронной почты или другим простым идентификаторам (ИНН, СНИЛС, страница в соцсети и т. д.). Пользователь может сделать перевод в своём мобильном банке или в другом привычном интерфейсе — будь то мессенджер, социальная сеть или сайт интернет-магазина.



Тинькофф Банк принимал участие в тестировании прототипа СБП и успешно прошел технические и сертификационные проверки. На данный момент Банк полностью готов к развертыванию системы для своих пользователей и планирует принять участие в Системе с момента ее запуска.



Система Быстрых Платежей станет доступна пользователям уже с 2019 года.



«Мы в Тинькофф Банке рады принимать участие в развитии системы быстрых платежей. На данный момент успешно провели техническое тестирование и планируем быть в числе первых участников при запуске системы. Система Быстрых Платежей будет способствовать развитию платежной инфраструктуры России, а также значительно упростит жизнь клиентов банков, которые смогут переводить деньги по легким реквизитам», — уверен Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка.



«Система Быстрых Платежей создает принципиально новые возможности в области платежных сервисов как для населения, так и для организаций. Устранение межбанковских барьеров, снижение издержек участников рынка и повышение удобства финансовых услуг для пользователей — ключевые задачи СБП. Важно отметить роль Ассоциации ФинТех в координации этого проекта и в выстраивании конструктивного диалога между участниками рынка и Регулятором», — комментирует Ольга Скоробогатова, Первый заместитель Председателя Банка России



«Когда мы говорим о быстрых платежах, моментальных, мгновенных, real-time платежах, мы подразумеваем прежде всего доступ 24/7/365 для клиентов и возможность осуществлять сделки в один клик. Причем не имеет значения, каким платежным механизмом пользуется человек, подтверждение транзакции происходит мгновенно или в течение нескольких секунд. Мгновенность стала нормой образа жизни потребителя», — пояснил Сергей Солонин, Генеральный директор Ассоциации ФинТех.



«Перед нами стоит задача построить принципиально новую платформу, которая не связана с тем, что происходит сегодня в карточном бизнесе. Но все прорывные проекты реализуются, только когда есть вызов. У НСПК есть опыт реализации сложнейших проектов в сжатые сроки и компетентные эксперты, лучшие в своей области, которые будут работать над созданием бесшовной инфраструктуры, позволяющей перевести деньги по любому идентификатору. Уверен, что у нас есть прекрасный шанс при поддержке банковского сообщества выйти на передовые рубежи современных платежных технологий и способов совершения оплаты», — подчеркнул генеральный директор НСПК Владимир Комлев.



«С переходом клиентов в digital каналы наиболее востребованы простые и быстрые решения по проведению ежедневных банковских операций. Статус перевода будет прозрачным: переводы мгновенные, безотзывные и окончательные, то есть через секунды после отправки платежа получатель сможет воспользоваться полученными денежными средствами, а отправитель узнает, что деньги дошли по назначению. СБП позволит также просто осуществлять онлайн покупки и осуществлять взаиморасчеты между юридическими лицами», — отметил Владимир Верхошинский, член правления ВТБ