TCS Group Holding PLC публикует годовой отчет за 2017 год
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, сегодня объявляет о публикации годового отчета за 2017 год.
Копия годового отчета была направлена в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority) посредством Национальной системы хранения данных и в скором времени будет доступна для просмотра на сайте www.morningstar.co.uk/uk/nsm
Годовой отчет также доступен на сайте Группы.
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