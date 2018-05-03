Москва, Россия — 3 мая 2018 г.
Тинькофф Мобайл пополнил безлимитные сервисы новыми приложениями. В «Музыке» появились Яндекс.Радио, Deezer, Spotify, в «Мессенджерах» — IMO.IM. Теперь у Тинькофф Мобайл самый объемный пакет с музыкой — 10 наиболее популярных приложений для аудио-стриминга за 59 рублей в месяц.
Безлимитные приложения Тинькофф Мобайл можно выбрать без пакета гигабайт или минут. Абоненты могут пользоваться сразу несколькими безлимитными пакетами в различных категориях:
* Музыка: «Яндекс.Музыка», Apple Music, Google Play Music, SoundCloud, Zvooq, Boom (то есть музыка «ВКонтакте» и «Одноклассников»), Shazam, Яндекс.Радио, Deezer и Spotify — 59 рублей;
* Мессенджеры: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, «ТамТам», iMessage и IMO.IM —59 рублей;
* Социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и Tinder — 59 рублей;
* Видео и фильмы: YouTube, «Google Play Фильмы», «iTunes Видео», Twitch, Rutube и Vimeo —159 рублей.
Безлимитный пакет, в который включены сразу несколько сервисов, — это удобно и комфортно по цене: не нужно каждый раз докупать новую опцию, расходовать трафик и переживать, что из-за любимых приложений пакет интернета может закончиться.
Получить подробную информацию о безлимитных сервисах Тинькофф Мобайла можно на сайте.