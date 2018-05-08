Тинькофф Банк изменяет порядок начисления бонуса за пополнение вклада
Москва, Россия — 8 мая 2018 г.
Тинькофф Банк изменяет порядок начисления бонуса за пополнение вкладов с 1 июня 2018 г. Согласно новым условиям, отменяется бонус за пополнение вклада межбанковским переводом.
При этом для держателей премиальных дебетовых и кредитных карт Black Edition, а также клиентов, которые являются участниками зарплатного проекта Тинькофф Банка и имеют зарплатные начисления за последние два месяца, будет доступно начисление бонуса по обновленной механике.
Бонус в размере 0,5% от суммы пополнения теперь будет выплачиваться по вкладам сроком на 12 месяцев и более при пополнении любым способом только в первые 60 дней с момента открытия вклада.
Изменения касаются всех вкладов, открытых или пролонгированных с 1 июня 2018 г. Условия для вкладов, открытых или пролонгированных до 31 мая 2018 г. включительно, остаются без изменений.
«СмартВклад» Тинькофф Банка — пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией процентов и возможностью частичного изъятия средств. Проценты по вкладу по выбору клиента присоединяются к сумме вклада (капитализируются) или поступают в распоряжение клиента (перечисляются на выпускаемую к вкладу карту).
Вклад считается открытым после поступления денежной суммы на счет в банке — в этот момент фиксируется ставка на весь срок вклада.
Получить подробную информацию о тарифах по вкладу «СмартВклад» можно на сайте.
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