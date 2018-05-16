Москва, Россия — 16 мая 2018 г.
Тинькофф Мобайл объявляет об изменении стоимости пакетов интернета, голосовой связи и безлимитных сервисов для новых и текущих клиентов.
Основные изменения в пакете минут:
600 минут — 199 рублей (было — 299 рублей);
1 200 минут — 299 рублей (было — 499 рублей).
Основные изменения в пакете интернета:
8 ГБ — 229 рублей (было — 7 ГБ за 249 рублей);
16 ГБ — 359 рублей (было — 15 ГБ за 449 рублей).
При подключении пакета с 16 ГБ интернет-трафика стоимость каждого безлимитного сервиса («Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети») составит всего 1 рубль (вместо 59 и 159 рублей).
«Мы даем возможность абонентам Тинькофф Мобайл забыть об ограничениях и перестать беспокоиться о том, хватит ли им гигабайтов на месяц, за весьма скромную ежемесячную плату. У нас уже есть полный безлимит за 999 рублей в месяц для тех, кто расходует по-настоящему много интернета на разные цели. А теперь, подключив пакет 16 ГБ и четыре безлимитных сервиса всего за 363 рубля в месяц, большинство наших клиентов с учетом их обычной модели потребления смогут получить доступ в сеть фактически без ограничений», — комментирует Георгий Чесаков, CEO Тинькофф Мобайл.
Получить подробную информацию об изменении в тарифах Тинькофф Мобайл можно на сайте
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