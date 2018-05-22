Москва, Россия — 22 мая 2018 г.
Тинькофф Банк и ПФК ЦСКА объявили о начале сотрудничества, в рамках которого будут выпущены кобрендинговые карты и реализован проект «Безналичный стадион».
За все покупки по картам будут начисляться бонусы — «БитКони». Больше БитКоней можно будет получить за покупки в официальных точках продаж ПФК ЦСКА: розничных магазинах, кассах и фудкортах ВЭБ Арены, а также на онлайн-портале
футбольного клуба. Накопленные БитКони можно потратить на специальные призы от ПФК ЦСКА: билеты на матчи Лиги Чемпионов и на индивидуальный тур по стадиону с действующим игроком ПФК ЦСКА, атрибутику с автографом команды, доступ на закрытые мероприятия с футболистами и даже поездку с командой на одну из выездных игр.
Держатели дебетовых и кредитных карт «ПФК ЦСКА-Тинькофф» смогут записать на них абонементы болельщиков ПФК ЦСКА и посещать по ним матчи футбольного клуба на стадионе, просто прислонив карту к турникету на входе.
Кобрендинговая карта «ПФК ЦСКА-Тинькофф» дает приоритетное право покупки билетов на главные матчи ПФК ЦСКА, возможность получать скидки у партнеров программы лояльности футбольного клуба. Оформление и доставка кобрендинговых карт осуществляются бесплатно.
В рамках партнерства ПФК ЦСКА и Тинькофф Банка все платежи на стадионе футбольного клуба станут безналичными, что значительно сократит время на ожидание в очередях к фудкортам. В дни матчей болельщики смогут получить бесплатные неименные карты, которые можно будет пополнить в одном из терминалов на стадионе ПФК ЦСКА. Такими картами можно расплачиваться в фудкортах стадиона.
Александр Бро, руководитель управления партнерских программ Тинькофф Банка: «Мы продолжаем развивать экосистему Тинькофф и рады предложить болельщикам футбольного клуба ЦСКА продукт, позволяющий подчеркнуть свою гордость клубом и в то же время получить все привилегии наших карточных продуктов и цифровых решений. Наша задача — сблизить клуб и его болельщиков, а также сделать посещение матчей еще более комфортным и выгодным, в том числе, за счет понятной и уникальной бонусной программы. Уверены, что наше сотрудничество покажет отличный результат и получит хороший отклик у поклонников футбола».
Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА: «Мы очень рады подписанию договора с Тинькофф Банком. Это один из самых заметных игроков на рынке банковских услуг. Болельщикам должна понравиться наша новая кобрендинговая карта, которая совмещает привилегии клуба и удобные банковские решения, например — бесплатную доставку и современное мобильное приложение Тинькофф Банка. Абонемент сезона 18/19 также может быть записан на новую карту болельщика».
Подробная информация о карте «ПФК ЦСКА-Тинькофф» появится на сайте Tinkoff.ru до 15 июля 2018 г.