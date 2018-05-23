Москва, Россия — 23 мая 2018 г.
Тинькофф Банк открыл 100 000 брокерских счетов через онлайн-платформу Тинькофф Инвестиции. При этом каждый 4-й розничный инвестиционный счет на Московской фондовой бирже открывается сегодня именно в мобильном приложении сервиса и на сайте Tinkoff.ru.
Основная идея Тинькофф Инвестиций — предоставить клиентам массового рынка простое и удобное решение для инвестиций на бирже с базовым набором опций и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. С помощью Тинькофф Инвестиций клиенты могут выбирать ценные бумаги и оплачивать их с помощью банковской карты, а также отслеживать движение котировок на инвестиционном рынке.
Тинькофф Инвестиции предлагают один из самых простых тарифов на российском рынке: плата взимается только за покупку и продажу активов, никаких дополнительных расходов не требуется.
Технологии онлайн-платформы позволяют частным инвесторам торговать на бирже, не задумываясь о сложных процессах системы. Клиентам не нужно получать специальное образование, глубоко разбираться в условиях и формулировках обмена ценными бумагами. Инновационная функция брокерской платформы — мгновенный ввод и вывод денежных средств, который позволяет получать доступ к деньгам в любое удобное для клиента время (задержка в 3 дня полностью отменена).
Средний портфель клиентов Тинькофф Инвестиций на две трети состоит из иностранных ценных бумаг — это одно из ключевых отличий инвестиционного сервиса на российском рынке: другие брокеры ориентированы, в основном, на российские ценные бумаги. Такого результата удалось добиться за счет создания единой учетной записи (баланса), которая обеспечивает доступ к различным торговым платформам для покупки ценных бумаг на биржах.
Брокерская платформа Тинькофф Банка также предоставляет ряд альтернативных источников информации для принятия инвестиционных решений: новостной канал и прогнозы по рынку в мобильном приложении сервиса, образовательные статьи в Тинькофф Журнале.
15 мая 2018 г. Тинькофф Банк обновил брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции
— она стала еще быстрей и технологичней. Теперь Тинькофф Банк может открывать все новые инвестиционные счета для своих клиентов самостоятельно. Получить подробную информацию о том, как открыть и пополнить брокерский счет, использовать автоконвертацию для покупки ценных иностранных бумаг, рассчитать налоги онлайн и получить сниженную комиссию за сделку можно на сайте
.
Скачать приложение «Тинькофф Инвестиции — вложения в акции и облигации» для платформы iOS
Скачать приложение «Тинькофф Инвестиции — вложения в акции и облигации» для платформы Android