Москва, Россия — 23 мая 2018 г.
На федеральных телеканалах страны стартовала новая рекламная кампания Тинькофф Банка с участием вице-капитана сборной команды России по футболу на Чемпионате мира-2018 Федора Смолова и телеведущего Ивана Урганта.
По сюжету рекламного ролика Иван Ургант объясняет Федору Смолову, как получить кэшбэк за покупку по карте Тинькофф Банка на примере футбольной игры — акция по карте Visa FIFA World Cup™ Edition с кэшбэком 10% за покупки в категории «Спортивные товары» продлится до конца лета.
Режиссером рекламного ролика стал Марат Адельшин, идея и разработка сценария принадлежит Денису Ртищеву, автору программы «Вечерний Ургант».
«В преддверии главного спортивного события лета — ЧМ-2018 — мы решили поддержать общее настроение праздника и сохранить в ролике динамику футбольной игры. В данном случае мы ориентировались не только на футбольных болельщиков, а на поклонников спорта и здорового образа жизни в целом. Мы рады, что нашим героем стал один из лучших футболистов современности Федор Смолов, в его Instagram рекламный ролик набрал уже больше 100 000 просмотров, а на канале Тинькофф Банка в YouTube
— более 1 млн 800 000. С Иваном Ургантом мы продолжим работать и дальше: с октября 2017 года он является официальным лицом бренда Тинькофф», — рассказал Михаил Горбунцов, медиадиректор Тинькофф Банка.