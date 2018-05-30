Москва, Россия — 30 мая 2018 г. TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, сегодня объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.
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Объявление о второй выплате промежуточных дивидендов за 2018 г.
Согласно дивидендной политике Группы Совет директоров вчера одобрил вторую в 2018 г. выплату промежуточных дивидендов за I квартал 2018 г. в размере 0,24 долл. США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 43,8 млн долл. США.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Группы на 15 июня 2018 г., состоится ориентировочно 21 июня 2018 г. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 14 июня 2018 г.
Выплата дивидендов держателям ГДР Группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Комментируя результаты, Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«В первом квартале мы показали высокую чистую прибыль в размере 5,7 млрд. руб. за счет 44-процентного роста чистого процентного дохода в годовом сопоставлении. Мы также добились существенного роста комиссионного дохода, который составил 113% по сравнению с I кварталом 2017 г., что свидетельствует о положительной динамике новых направлений деятельности, таких как платформа Тинькофф Бизнес для малого и среднего бизнеса и Тинькофф Ипотека. Рентабельность капитала на уровне 68,5% за I квартал 2018 г. подтверждает статус Тинькофф Банка как одного из самых прибыльных банков в России и в мире.
Мы продолжаем активно развивать не связанные с кредитованием направления деятельности. Так, мы углубили интеграцию партнерских продуктов и услуг, таких как Booking.com и «Афиша-Рестораны», в наше отмеченное наградами мобильное приложение и платформу Tinkoff.ru в рамках расширения экосистемы банковского обслуживания применительно к повседневным расходам. После получения в марте лицензии ЦБ РФ на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг мы также продолжаем развитие сервиса Тинькофф Инвестиции и расширение ассортимента инвестиционных продуктов.
Продолжающийся устойчивый рост кредитного бизнеса — основного направления деятельности Тинькофф Банка — в сочетании со стремлением находиться на передовой линии мирового рынка финансово-технических услуг требует привлечения первоклассных специалистов. Поэтому мы продолжаем привлекать лучших российских программистов через сотрудничество с региональными центрами развития, в том числе Сколково, а также с российскими вузами и прочими организациями, занимающимися подготовкой высококвалифицированных кадров на российском рынке ИТ. На ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве с фондом «Талант и успех», с которым планируем заниматься совместными прикладными исследованиями для использования возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения.
Сейчас, спустя пять месяцев с начала года, можно с уверенностью сказать, что Группа неуклонно движется к достижению заявленных ранее плановых показателей на 2018 г. Согласно дивидендной политике Группы Совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов за I квартал 2018 г. в размере 43,8 млрд руб.».
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - подробности в новости
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За I квартал 2018 г. Группа в очередной раз показала высокие результаты благодаря активному росту выпуска кредитных карт — ее основного бизнеса — и положительной динамике новых направлений деятельности.
В результате чистая прибыль Группы за I квартал 2018 г. выросла до 5,7 млрд руб., а рентабельность капитала увеличилась до 68,5%.
В I квартале 2018 г. Группа выпустила 520 тыс. новых кредитных карт, при этом общий объем операций по кредитным картам за I квартал 2018 г. вырос на 44% к предыдущему году и составил 78,6 млрд руб. (за I квартал 2017 г. — 54,5 млрд руб.).
Валовый процентный доход в I квартале 2018 г. вырос на 37,5% к предыдущему году и составил 17,7 млрд руб. (в I квартале 2017 г. — 12,9 млрд руб.). Это обусловлено ростом объема кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. В I квартале 2018 г. доходность кредитного портфеля незначительно снизилась до 38,0%, при этом доходность портфеля ценных бумаг Группы составила 6,8%.
Процентные расходы в I квартале 2018 г. выросли на 16% к предыдущему году и составили 3,4 млрд руб. (в I квартале 2017 г. — 3,0 млрд руб.). В I квартале 2018 г. стоимость фондирования сократилась до 6,4% на фоне продолжающегося снижения ставок по депозитам и роста доли текущих счетов физических лиц и расчетных счетов клиентов МСБ в структуре фондирования.
Чистая маржа в I квартале 2018 г. выросла на 44% к предыдущему году и составила 14,0 млрд руб. (в I квартале 2017 г. — 9,8 млрд руб.). Чистая процентная маржа в I квартале 2018 г. была равна 25,5% (в I квартале 2017 г. — 26,2%).
Контроль показателей стоимости риска и эффективное управление качеством портфеля остаются в числе приоритетов Группы. Стоимость риска практически не изменилась и осталась на уровне 7,5% (в I квартале 2017 г. — 7,6%), а скорректированная на риск чистая процентная маржа в I квартале 2018 г. несколько снизилась до 19,6% (в I квартале 2017 г. — 19,9%). Оба показателя приведены с учетом требований МСФО (IFRS) 9.
Группа продолжает развивать новые направления деятельности, каждое из которых демонстрирует уверенную динамику, при этом наиболее впечатляющие результаты удалось достичь в сфере услуг для МСБ, что оказывает положительное влияние на прибыль. В I квартале 2018 г. комиссионный доход Группы вырос на 113% к предыдущему году и составил 5,8 млрд руб. (в I квартале 2017 г. — 2,7 млрд руб.).
По состоянию на конец I квартала 2018 г. Группа осуществляла обслуживание текущих счетов почти 3,1 млн клиентов, а общий остаток денежных средств на этих счетах превышал 78 млрд руб. Число клиентов Группы в сегменте МСБ превысило 292 тыс. по итогам первого квартала, при этом общий остаток денежных средств на их расчетных счетах составил более 23,9 млрд руб.
Совместно с одиннадцатью другими банками-партнерами Группа продолжает развивать свою ипотечную платформу, через которую в I квартале 2018 г. было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 4,6 млрд руб. Рыночная доля ипотечного бизнеса Банка продемонстрировала поквартальный рост.
Сервис Тинькофф Инвестиции также показывает уверенный рост: на 14 мая 2018 г. было открыто 100 тыс. брокерских счетов. В 2018 г. Группа осуществила запуск собственной брокерской платформы Тинькофф Инвестиции и планирует вывести данное направление на уровень безубыточности к концу года.
В I квартале 2018 г. операционные расходы увеличились на 61% в годовом сопоставлении за счет дальнейшего роста расходов на привлечение клиентов. Соотношение расходов и доходов в I квартале 2018 г. практически не изменилось и составило 42,6% (в I квартале 2017 г. — 42,7%).
Чистая прибыль Группы составила 5,7 млрд руб. (в I квартале 2017 г. — 3,4 млрд руб.), в результате чего рентабельность собственного капитала за отчетный период достигла 68,5%.
В I квартале 2018 г. Группа сохраняла хорошие показатели баланса: совокупные активы остались на уровне 265,8 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 259,3 млрд руб.),
В I квартале 2018 г. общий объем кредитного портфеля Группы вырос на 5,9%, достигнув 176,4 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 166,7 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 7,8% и составил 139,8 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 129,7 млрд руб.).
В I квартале 2018 г. доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Группы составила 12,6% в связи с началом использования методологии МСФО (IFRS) 9. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,6.
Объем средств на счетах вырос на 1,8% с начала года и достиг 182,3 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 179,0 млрд руб.).
В I квартале 2018 г. собственные средства Группы увеличились на 8,3% и составили 34,8 млрд руб. (на 1 января 2018 г. — 32,1 млрд руб.). По состоянию на 1 апреля 2018 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ вырос до 16,7%, а по нормативу Н1.2 — до 14,8%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для Группы уровне 10,4%.
ЗАПУСК ТЕНДЕРА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВНЕШНЕГО АУДИТА
В IV квартале 2017 г. Группа объявила о намерении провести тендер в 2018 г. на закупку аудиторских услуг в рамках Регламента ЕС о реформе аудита общественно значимых организаций.
Открытые конкурсные торги, предоставляющие равные условия для зарегистрированных аудиторских компаний, обладающих соответствующим отраслевым опытом и ресурсами и отвечающих нормативным требованиям и профессиональным стандартам, с участием действующего внешнего аудитора, PwC, под контролем Комитета по аудиту Компании будут проведены в ближайшее время с целью определения и назначения внешних аудиторов Группы на отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2019 г. и после этой даты.
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В среду, 30 мая 2018 г., в 15:00 по британскому времени (17:00 по московскому времени, 10:00 по североамериканскому восточному времени), руководство Банка проведет конференц-звонок для инвесторов и аналитиков.
Пресс-релиз, презентация и финансовая отчетность будут размещены на сайте Тинькофф Банка по адресу: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/
Для подключения необходимо воспользоваться представленным ниже данными.
Код подтверждения: 7987458
Местный номер для России: +7-495-646-91-90
Бесплатный номер для России: 8-10-8002-8675011
Местный номер для Великобритании: +44-(0)330-336-94-11
Бесплатный номер для Великобритании: 0800-279-72-04
Местный номер для США: +1-323-794-24-23
Бесплатный номер для США: 800-289-04-38
Презентация в реальном времени будет транслироваться по адресу: http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5579
Рекомендуется зарегистрироваться приблизительно за 10 минут до начала звонка.
Прогнозные заявления
Некоторые сведения, приведенные в настоящем документе, могут содержать предполагаемую информацию или другие заявления прогнозного характера, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности Группы или Тинькофф Банка. Такие заявления прогнозного характера определяются наличием таких слов как «ожидаться», «полагать», «ожидать», «оценивать», «планировать», «будет», «может», «может быть» или «возможно», их отрицательных форм и прочих подобных выражений. Группа и Тинькофф Банк предупреждают, что такие заявления являются исключительно предположениями и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленных. Группа и Тинькофф Банк не намерены пересматривать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной в настоящем документе даты, или с целью отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозных заявлениях Группы или Тинькофф Банка, в том числе, помимо прочего, общие экономические условия, конкурентная среда, риски, связанные с ведением деятельности в России, быстрые технологические и рыночные изменения в отраслях деятельности Группы, а также многие другие риски, относящиеся конкретно к Группе, Тинькофф Банку и их деятельности.