Тинькофф Бизнес запустил сервис моментальных платежей на OZON.travel для корпоративных клиентов

Москва, Россия — 5 июня 2018 г.

Тинькофф Бизнес запустил сервис моментальных платежей для онлайн-агентства OZON.travel, с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут покупать авиа и ЖД-билеты, а также оплачивать номера в гостиницах в любое удобное время, в том числе ночью и в выходные дни.



Чтобы купить билеты или оплатить номера в отелях на OZON.travel, корпоративным клиентам Тинькофф Бизнеса достаточно сформировать заказ на билеты, выбрать способ оплаты через интернет-банк и подтвердить списание денежных средств. Клиенты мгновенно получат необходимые для поездки документы, а денежные средства спишутся со счета компании в установленное банковское время.



Федор Бухаров, руководитель Тинькофф Бизнеса: «Формируя экосистему Тинькофф, мы выходим за пределы традиционного банковского обслуживания и трансформируем нашу бизнес-модель в сторону лайфстайл-банкинга, в том числе и для наших корпоративных клиентов. Благодаря новому сервису отправиться в срочную поездку по работе станет проще, а расчеты будут производиться быстрее, чем раньше».



Михаил Осин, генеральный директор OZON.travel: «Это действительно удобный способ круглосуточной оплаты для юридических лиц. Бизнес нередко сталкивается с ситуацией, когда наиболее выгодные предложения заканчиваются, пока банк осуществляет транзакцию. С новым способом оплаты совместно с Тинькофф Банком такой проблемы больше не возникнет. Отправить сотрудника в командировку теперь можно в сжатые сроки и даже в выходной день».