Москва, Россия — 6 июня 2018 г.Тинькофф Банк публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам первого квартала 2018 г.Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).По данным исследования Тинькофф Банка, в первом квартале 2018 г. рынок кредитных карт России продолжил рост. Объем рынка вырос с начала года на 35,1 млрд руб. или на 3,1% в относительном выражении, и к 1 апреля 2018 года достиг 1,157 трлн руб. Рост рынка кредитования в первом квартале 2018 г. по сравнению с первым кварталом 2017 г. составил 13,3%.За исключением небольшого традиционного сокращения в феврале (на 4,2 млрд руб.), вызванного сезонным фактором, рынок равномерно рос в течение первого квартала. В январе объем рынка увеличился на 25,8 млрд руб., в марте — на 13,5 млрд руб. Рынку не хватило всего 3,1 млрд руб. для достижения исторического максимума, зарегистрированного 1 декабря 2014 г.Основными драйверами роста рынка стали 3 крупнейших игрока, которые обеспечили прирост в 31,3 млрд руб. за первый квартал. Максимальный абсолютный рост продемонстрировал Сбербанк, увеличивший портфель на 13,3 млрд руб. С небольшим отставанием идёт Альфа-Банк, нарастивший 12,4 млрд руб. задолженности по кредитным картам за первые 3 месяца года. Замыкает тройку лидеров Тинькофф Банк, увеличивший портфель на 5,5 млрд руб.К концу первого квартала совокупная доля 5 крупнейших банков увеличилась до 78,4%. Количество кредитных организаций с объемом портфеля более 1 млрд руб. увеличилось до 35 с суммарной долей рынка равной 99,1%.По итогам первого квартала 2018 года состав лидеров рынка не претерпел значительных изменений. Совокупная доля рынка тройки лидеров составила 66,2%.Портфель Сбербанка, занимающего первое место, вырос до 523,9 млрд руб., доля составила 45,3%. Тинькофф Банк увеличил портфель до 135,7 млрд руб., доля составила 11,7%. Альфа-Банк значительно нарастил долю (+0,8 процентных пункта с начала года) и с портфелем в 106,1 млрд руб. занимает 9,2% рынка.Банк Восточный Экспресс также показал уверенный рост, и к концу первого квартала его портфель составляет 48,4 млрд руб. (+4,7 процентных пункта с начала года). Банк Русский Стандарт впервые с 4 квартала 2013 года показал положительное изменение портфеля, увеличив его на 0,2 млрд руб. за три месяца до 44 млрд руб. с долей рынка в 3,8%.Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка, прокомментировал: «Российский рынок кредитных карт продолжает демонстрировать рост, и мы ожидаем, что положительная динамика сохранится до конца года. Кредитный бизнес Тинькофф Банка также уверенно вырос в первом квартале 2018 г.: объем кредитного портфеля увеличился на 5,9% и составил 176,4 млрд руб. Мы привлекли более 370 тыс. новых активных клиентов — держателей кредитных карт, что обеспечило рост кредитного портфеля за вычетом резервов на 7,8%. Наши клиенты стали еще активней пользоваться кредитными картами — за год объем транзакций по ним вырос на 44%. При этом мы по-прежнему ставим во главу угла качество портфеля, поддерживая низкий уровень одобрения кредитов и отбирая только самых надежных клиентов».Данный отчет составлен специалистами Тинькофф Банка на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам). При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).