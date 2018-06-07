Москва, Россия — 7 июня 2018 г.
TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг в России, в состав которого входит Тинькофф Банк, проводит День стратегии для аналитиков и инвесторов в г. Лондоне.
Повестка Дня стратегии включает ряд презентаций, которые представят основатель и контролирующий акционер Группы Олег Тиньков, председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, а также другие представители высшего руководства. Они расскажут о своем видении того, как платформа www.tinkoff.ru и отмеченное множеством наград мобильное приложение Тинькофф могут стать для клиентов основными инструментами приобретения финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг.
Олег Тиньков, основатель и контролирующий акционер Группы, прокомментировал:
«В мероприятии примут участие представители опытной команды руководства, которая успешно реализует амбициозную стратегию развития и уже сделала Тинькофф ведущим игроком на российском рынке финтех-услуг благодаря инновационному подходу к бизнесу».
Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил:
«Как технологическая компания с банковской лицензией мы имеем все возможности для того, чтобы и далее расширять клиентскую базу и повышать вовлеченность клиентов, предлагая широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг в соответствии с их потребностями.
Российский рынок уникален тем, что находится на втором месте по уровню проникновения интернета, а число смартфонов и объемы онлайн-платежей продолжают расти. С начала года количество уникальных пользователей нашего мобильного приложения в месяц (MAU) выросло более чем на 45%, превысив 2,5 миллиона, и им стали пользоваться чаще более чем на 65% — общее число сеансов в месяц составляет свыше 30 миллионов.
Мы останемся исключительно онлайн-банком в выстроенными логистическими процессами оффлайн, что позволяет нам легко и быстро масштабировать бизнес. При этом мы будем использовать наш кадровый потенциал в сфере технологий и накопленные массивы данных для адресного предложения клиентам наших собственных продуктов и услуг, а также услуг наших партнеров для расширения доли рынка в сегментах МСБ, инвестиционных счетов и обслуживания состоятельных клиентов».
Презентация ко Дню стратегии доступна сайте Группы: https://www.tinkoff.ru/eng/investor-relations/results-and-reports/164/
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