Москва, Россия — 9 июня 2018 г.В международный День друзей 9 июня 2018 г. Тинькофф Банк запускает акцию «Путешествия с полуслова», в рамках которой разыграет 100 000 миль по картам Tinkoff ALL Airlines.Участвовать в розыгрыше могут двое друзей и более. Первому участнику акции нужно зайти на сайт, выбрать первую часть сложносоставного названия города (Нью-Йорк, Сан-Франциско и пр.) и поделиться ею в социальной сети (Facebook или ВКонтакте), в которой появится пост с текстом «Ваш друг (имя) хочет отправиться с вами в путешествие». Второму участнику нужно перейти с поста друга на страницу спецпроекта, нажать на кнопку «Присоединиться к другу», выбрать оставшуюся часть названия города и поделиться результатом в соцсетях.Таким образом, между обоими друзьями, которые выполнили все условия акции, будет разыгран приз — по 50 000 миль для каждого на карты для путешествий Tinkoff ALL Airlines. Если участники акции еще не успели оформить дебетовую или кредитную карты Tinkoff ALL Airlines, на которые начисляются призовые мили, банк предложит им оформить заявку на выпуск одной из них.Для участников розыгрыша «Путешествия с полуслова» также действует предложение по акции «Приведи друга» : за приглашение друзей клиенты получат 3 000 миль, а их друзья — 2 000 миль.Принять участие в акции можно до 30 июня 2018 г. Победители будут объявлены 3 июля 2018 г. на страницах Тинькофф Банка в социальных сетях.Держатели дебетовой и кредитной карт Tinkoff ALL Airlines получают мили за все покупки по картам и могут полностью компенсировать ими стоимость авиабилетов, не доплачивая за топливный сбор. При этом клиент может выбрать билет любой авиакомпании на любом сайте, он не ограничен по датам и направлениям.Для держателей дебетовых карт Tinkoff ALL Airlines действует программа специальных предложений, в рамках которой размер бонуса может достигать 30% от суммы покупок. Для владельцев кредитной карты Tinkoff ALL Airlines доступен кредитный лимит до 700 000 рублей и беспроцентный период до 55 дней. Если клиент является одновременно держателем карты Tinkoff ALL Airlines и участником бонусной программы авиакомпании, он получает двойное накопление бонусов — и по карте, и по программе лояльности.При оформлении карт Tinkoff ALL Airlines клиент получает страховку для путешествий по всему миру бесплатно, 6% годовых на остаток по счету (для дебетовых карт), а также 5 000 бонусных миль в подарок (для кредитных карт). При бронировании отелей и автомобилей на Booking.com и Rentalcars.com через портал Tinkoff Travel за оплату по картам Tinkoff ALL Airlines можно получить 10% кэшбэка.Клиенты Тинькофф Банка могут пользоваться одновременно двумя картами Tinkoff ALL Airlines — дебетовой и кредитной. В этом случае все мили за покупки по картам попадают на единый мильный счет.Обслуживание и доставка карт Tinkoff ALL Airlines осуществляются бесплатно. Оформить дебетовую и кредитную карты Tinkoff ALL Airlines можно на сайте Tinkoff.ru.