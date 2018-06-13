Москва, Россия — 13 июня 2018 г.
Тинькофф Бизнес примет участие в мастер-классе платежной системы Visa в рамках программы #Чемпионыбизнеса
, направленной на поддержку перехода малого бизнеса на электронные платежи.
В рамках мастер-класса выступят Антон Красненков, руководитель Инновационной студии Visa в России, и Артем Глухов, специалист по работе с корпоративными клиентами Тинькофф Банка. Специальный гость — Альберт Худоян, основатель «Chopper Барбершоп»
.
Эксперты расскажут, как изменились привычки современного потребителя, какие способы оплаты сегодня являются самыми безопасными и удобными, а также как прием электронных платежей может стать драйвером роста для малого бизнеса.
«Мы рады поддержать инициативу нашего партнера, платежной системы Visa, и рассказать предпринимателям, как максимально эффективно использовать онлайн-эквайринг Тинькофф — удобный и эффективный инструмент для развития бизнеса. Надеемся, наш опыт поможет предпринимателям уменьшить долю наличных платежей и сделать свой бизнес более технологичным и доходным», — комментирует Федор Бухаров, руководитель Тинькофф Бизнеса.
Мастер-класс состоится в отеле Radisson Royal, в зале «Стасов / Ушаков» (Невский проспект, 49/2).
Сбор гостей — с 10:00 до 10:30, начало официальной части — 10:30.
Зарегистрироваться для участия в мастер-классе можно по ссылке
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