Москва, Россия — 14 июня 2018 г.
Тинькофф Банк встретился с ведущими региональными девелоперами и рассказал о возможностях сервиса Тинькофф Ипотека в рамках образовательного проекта консалтинговой компании «Манн, Черемных и партнеры»
. Участниками мероприятия стали собственники и коммерческие директора крупных компаний-застройщиков из Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Уфы, Брянска, Екатеринбурга, Ижевска.
С приветственным словом выступил Председатель Правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, который рассказал о том, как устроены и развиваются экосистема Тинькофф и сервис Тинькофф Ипотека. Согласно прогнозам, к концу 2018 года через ипотечную онлайн-платформу Тинькофф Банка будет выдано ипотечных кредитов на сумму 30 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2017 году.
Участники встречи обсудили основные тенденции и перспективы на рынках ипотечного кредитования и недвижимости. Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка отметил: «Низкая ставка не является единственным критерием выбора и покупки новой недвижимости. Клиенты выбирают удобный сервис и возможность решить все вопросы в одном окне. Тинькофф Ипотека решает эти задачи и берет на себя всю головную боль, связанную со сбором, оформлением документов, поиском подходящего банка для совершения сделки и даже выбором самой недвижимости. Такой подход обеспечивает нам около 50 000 новых пользователей ежемесячно, а самое главное — помогает клиентам решиться на важный шаг в жизни и приобрести новое жилье».
В системе Тинькофф Ипотеки зарегистрировано около 40 застройщиков по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и др.). Тинькофф Ипотека предлагает девелоперам партнерский сервис, с помощью которого в течение двух минут они могут получать предварительные решения по клиентам, решившим оформить ипотечный кредит. Вся коммуникация происходит онлайн. Сопровождает ее куратор от Тинькофф Ипотеки, который доступен 24/7. Клиенту необходимо приехать в банк-партнер только один раз — на подписание кредитной документации.
«Цель нашей консалтинговой компании — помочь девелоперам продавать больше и быстрее. Проект Тинькофф Ипотека позволяет строительным компаниям сократить цикл сделки, повысить число одобряемых заявлений. Ключевые преимущества проекта — скорость обработки заявки, которая достигает пары минут, и большой пул банков. Я уверен, компании, в которых нет выделенного специалиста по ипотеке или ипотечного брокера в офисе продаж, могут получить прирост сделок до 30%. Те же компании, где такой специалист есть, однозначно, могут сократить цикл сделки по ипотеке. Так, «Манн, Черемных и партнеры» и Тинькофф Ипотека вместе предложат девелоперам отличную возможность повысить свои продажи», — комментирует Иван Черемных, управляющий партнер консалтинговой компании для девелоперов.
Подробную информацию о работе онлайн-сервиса Тинькофф Ипотека можно получить на сайте.