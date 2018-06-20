Дублин, Ирландия — 12 июня 2018 года
Тинькофф Банк принял участие в одной из крупнейших мировых финтех-конференций MoneyConf. Мероприятие проходило в Дублине 11—12 июня 2018 года и собрало более 5000 участников из более чем 50 стран.
Финансовый директор Тинькофф Банка Илья Писемский и генеральный директор Raisin Тамаз Георгадзе обсудили будущее банков на панельной дискуссии. Беседу модерировала Мария Аспан из Inc Magazine.
Основные тезисы из выступления Ильи Писемского:
-Мы верим в построение экосистемы, с помощью которой клиент может принимать любые финансовые и лайфстайл-решения, становясь ближе к Банку
-Это может быть и брокерская платформа. Например, в сервисе Тинькофф Ипотека сам займ предоставляют другие банки.
-Клиенты оценили наш подход. Показатели NPS для этого сервиса высоки.
-Будущее индустрии — битва экосистем
-Я не был в филиалах банков 15 лет. Я не понимаю, зачем туда ходить. Если говорить про молодое поколение, ситуация такая же — им не нужны отделения
-Использование наличности в будущем значительно сократится.
Полная видеозапись выступления: https://www.youtube.com/watch?v=DZVtCMYry-k
«Мы в Тинькофф создаем экосистему, с помощью которой клиенты могут получить любые финансовые и лайфстайл-услуги. Если Банки хотят сохранить свою прибыль, им нужно переизобретать свои сервисы и строить более близкие отношения с клиентами» — прокомментировал Илья Писемский, финансовый директор Тинькофф Банка.