Программа лояльности Тинькофф Банка стала победителем премии Loyalty Awards Russia

Программа лояльности Тинькофф Банка стала победителем премии Loyalty Awards Russia

Москва, Россия — 20 июня 2018 г.

Программа лояльности сети торгово-развлекательных центров «Планета», «Аура» и «ЛЕТО», реализуемая Тинькофф Банком в партнерстве с компанией MALLTECH, стала победителем Ежегодной Национальной Премии Loyalty Awards Russia в номинации «Лучшая программа лояльности ТРЦ».



В рамках программ лояльности держатели кредитных кобрендинговых карт Тинькофф Банка и торговых центров девелоперской компании MALLTECH — PLANETACARD, AURACARD, LETOCARD, получают за покупки по картам скидки на товары и услуги, предложения по акциям и бонусные баллы, которые можно использовать для компенсации покупок на территории торговых центров «Планета», «Аура» и «Лето» в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке и Уфе. Перевести накопленные баллы в рубли (по курсу 1 балл = 1 рубль) можно в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф Банка.



«Наша компания управляет крупным портфелем торговой недвижимости в регионах, и для нас крайне важно держать самую высокую планку в маркетинге, управлении клиентским опытом, развитии программы лояльности для посетителей торговых центров, — комментирует Ксения Борцова, руководитель программы лояльности и партнерских программ MALLTECH. — Мы развиваем программу лояльности совместно с Тинькофф Банком на протяжении двух лет. За это время нам удалось завоевать доверие клиентов и обеспечить посетителей привилегиями от всех арендаторов ТРЦ. Мы видим высокий спрос среди покупателей и считаем это нашим главным достижением. Впереди у нас много изменений. Уверена, что мы еще удивим рынок и завоюем немало новых наград».



«Мы рады, что наша совместная с MALLTECH программа лояльности получила признание экспертного сообщества. Команды Тинькофф Банка и MALLTECH провели серьезную работу, совмещая успешный опыт реализации банковских продуктов, программ лояльности и специфику торговых центров, чтобы научиться по-настоящему понимать потребности клиентов. Мы уверены в дальнейшем успешном развитии этого продукта и вовлечении в программу лояльности новых клиентов из числа посетителей ТРЦ», — прокомментировал Константин Чупраков, руководитель отдела развития партнерских программ Тинькофф Банка.