В Тинькофф Инвестициях открыто 50 000 новых счетов после перезапуска

Москва, Россия — 25 июня 2018 г. 50 000 новых брокерских счетов открыто в Тинькофф Инвестициях после перезапуска онлайн-платформы в мае 2018 г.



С 15 мая 2018 г. Тинькофф Банк стал открывать все новые инвестиционные счета для клиентов самостоятельно через собственную брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции. Пользователи сервиса получили еще больше новых возможностей, которые позволяют им проводить операции с ценными бумагами быстрей и технологичней.



«Примерно за месяц после перезапуска Тинькофф Инвестиций мы открыли рекордное для рынка количество брокерских счетов. Среди их владельцев — как новые пользователи сервиса, так и текущие клиенты, открывшие вторые счета на нашей платформе. С момента перезапуска платформы рост транзакций увеличился в 2 раза. Такая активность пользователей связана с выгодными условиями промо-тарифа, удобством использования сервиса, а также с добавлением новых ценных бумаг для инвестирования», — прокомментировал Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.



Клиенты Тинькофф Инвестиций с помощью дебетовой карты Tinkoff Black могут покупать ценные бумаги в любое время, когда биржи открыты и идут торги — заранее держать деньги на брокерском счете не нужно. Тинькофф Инвестиции предлагают покупку гособлигаций, ОФЗ, ценных бумаг на бирже NASDAQ, на Московской, Санкт-Петербургской и Нью-Йоркской биржах.



До 30 июля 2018 г. комиссия за сделку по новым брокерским счетам, открытым через брокерскую платформу Тинькофф Инвестиции, снижена в 10 раз и составит всего 0,03%. Минимальная плата за сделку по таким счетам (99 рублей) отменена.



Получить подробную информацию о том, как открыть и пополнить брокерский счет, использовать автоконвертацию для покупки ценных иностранных бумаг, рассчитать налоги онлайн и получить сниженную комиссию за сделку можно на сайте.