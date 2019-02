Крупнейший онлайн-банк в мире Тинькофф Банк запустил рекламную кампанию карты Tinkoff All Games с легендарным киберспортсменом Ярославом «pashaBiceps» Яжомбковски, выступающим за российскую команду Virtus.pro.В рамках кампании подготовлена серия видеороликов, обыгрывающих популярный в интернете мем «Сын маминой подруги», основанный на стереотипе о более успешном человеке, которого постоянно приводят в пример. Ярослав Яжомбковски исполнил главную роль во всех промороликах.Ссылки на ролики:Видео наглядно раскрывает преимущества карты для любителей игр Tinkoff All Games: pashaBiceps получает повышенный кэшбэк за покупки в магазинах онлайн-игр и бесплатно приобретает на него игровые бонусы и дорогую электронику, в то время как игрок с обычной картой довольствуется обычным селфистиком.Тинькофф Банк создал All Games специально для геймеров и поклонников киберспорта. Дебетовая и кредитная карты позволяют возвращать расходы на игры и электронику, нанести на карту свой никнейм и участвовать в закрытых розыгрышах призов.Подробная информация о карте Tinkoff All Games:Дебетовая карта: https://www.tinkoff.ru/cards/debit-cards/all-games/ Кредитная карта: https://www.tinkoff.ru/cards/credit-cards/all-games/ Ярослав “pashaBiceps” Яжомбковски — один из самых узнаваемых в мире киберспортсменов, на официальную страницу игрока на Facebook подписано более 819 000 человек. Яжомбковски выступает за старейшую российскую киберспортивную команду Virtus.pro. В состав клуба входят команды по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Quake Champions и Paladins. В настоящий момент общие призовые составов Virtus.pro превышают $ 8 000 000.“При строительстве экосистемы Тинькофф мы стремимся удовлетворять все потребности наших клиентов. Выпущенная специально для любителей игр карта Tinkoff All Games идеально подойдет всем поклонникам киберспорта: мы повысили кэшбэк за траты на игры, а компенсировать можно практически любые игровые покупки и траты на электронику. Уверены, что с помощью такого популярного игрока как pashaBiceps, мы сможем максимально полно донести все преимущества продукта до существующих и потенциальных клиентов.” -- прокомментировал Данил Анисимов, вице-президент, директор департамента продуктов и портфельного менеджмента Тинькофф Банка