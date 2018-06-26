Москва, Россия — 26 июня 2018 г. Инвестиционная платформа Тинькофф Инвестиции меняет условия тарифа «Инвестор». Теперь в рамках этого тарифа 99 рублей взимаются не с каждой сделки, а только с каждой первой покупки активов в месяце. Таким образом, совершать небольшие сделки через инвестиционную платформу Тинькофф Инвестиции станет более выгодно.
Тинькофф Инвестиции также продлевают срок промо-акции: до 31 июля 2018 г. комиссия за сделку по новым брокерским счетам, открытым через платформу Тинькофф Инвестиции, снижена в 10 раз и составит всего 0,03%.
«Пользователи Тинькофф Инвестиций теперь смогут покупать ценные бумаги еще чаще благодаря улучшенному тарифу «Инвестор» — платить минимальную комиссию за каждую сделку больше не нужно. Раньше, например, комиссия за покупку или продажу акций на сумму 20 000 рублей двумя сделками по 10 000 рублей в течение месяца составляла 198 рублей. Теперь же, по условиям обновленного тарифа, она будет равна 159 рублям», — прокомментировал Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.
Узнать, как открыть и пополнить брокерский счет в Тинькофф Инвестициях, использовать автоконвертацию для покупки ценных иностранных бумаг, рассчитать налоги и прочее можно на на сайте
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