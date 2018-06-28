Олег Тиньков инвестирует до 20 млн долл. США в покупку ГДР TCS Group Holding

Москва, Россия — 27 июня 2018 г.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, получила от основателя и контрольного акционера Группы Олега Тинькова уведомление о планах увеличить свою долю участия в ней.



Так, Олег Тиньков планирует выкупить ГДР Группы на сумму до 20 млн долл. США. По данным на 25 июня 2018 г., Олег Тиньков уже приобрел 439 921 ГДР Группы на сумму 9,2 млн долл. США.



Также в июне Группа получила уведомление о сделках по выкупу ГДР, совершенных еще одним лицом, исполняющим управленческие функции (PDMR), — Анатолием Макешиным, заместителем председателя правления, директором платежных систем Тинькофф Банка (согласно информации от 20 июня 2018 г.).



Эти действия подтверждают уверенность контролирующего акционера и руководства Группы в стабильно положительной динамике ее показателей и дальнейшем росте новых направлений деятельности, запущенных в рамках развития финансовой экосистемы Tinkoff.ru.



Олег Тиньков прокомментировал: «С рентабельностью капитала выше 68% мы уже являемся одним из самых прибыльных банков в мире. При этом я уверен, что акционерная стоимость бизнеса продолжит расти, и что благодаря нашим усилиям Группа сможет войти в число наиболее успешных игроков на мировом рынке финтех-услуг. Именно поэтому я принял решение увеличить свою долю в бизнесе и рад, что мои коллеги из числа руководства компании последовали моему примеру».



Группа проинформирует рынок о результатах будущих сделок в установленном порядке.