Тинькофф Банк вносит изменения в программы лояльности по картам МАЛИНА, «Юлмарт» и Tele2

Москва, Россия — 2 июля 2018 г.

Тинькофф Банк сообщает об изменениях в программах лояльности по картам МАЛИНА, «Юлмарт» и Tele2.



Кредитные карты МАЛИНА (24 июля 2018 г.), Юлмарт и Tele2 (31 июля 2018 г.) переводятся на программу лояльности «Браво». Дебетовые карты «Юлмарт» переходят на программу лояльности Tinkoff Black (31 июля 2018 г.). Перевыпускать карты не требуется, дизайн остается прежним.



Накопленные бонусные баллы по картам МАЛИНА сохраняются, их можно потратить на покупку товаров в каталоге партнера. Баллы по картам Tele2 автоматически переводятся в бонусы по программе лояльности «Браво» по курсу один к одному. Бонусы по картам «Юлмарт» можно использовать на покупки в любых магазинах электроники до 31 июля 2018 г.