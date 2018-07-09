Тинькофф Ипотека расширяет партнерскую сеть

Москва, Россия — 9 июля 2018 г.

Тинькофф Банк и Группа компаний «Доминанта» договорились о сотрудничестве, в рамках которого партнерам Группы станут доступны услуги онлайн-сервиса Тинькофф Ипотека.



Партнеры ГК «Доминанта», среди которых более 2 400 агентств недвижимости, предоставят своим клиентам возможность оформить ипотечный кредит через Тинькофф Ипотеку, а также получат комиссионное вознаграждение за каждую сделку. В рамках сотрудничества стороны планируют проводить около 300 ипотечных сделок ежемесячно.



По состоянию на 30 июня 2018 г. в Тинькофф Ипотеке зарегистрировано более 25 000 агентов недвижимости и девелоперов. Сервис интегрировал ипотечные модули 10-ти CRM компаний-партнеров. Согласно прогнозам, к концу 2018 года через Тинькофф Ипотеку будет выдано ипотечных кредитов на сумму 30 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2017 году.



Тинькофф Ипотека — онлайн-платформа, с помощью которой пользователи могут удаленно получить одобрение по ипотечному кредиту в банке-партнере всего за пару минут. Чтобы подать заявку, необходимо загрузить на сайте фото трудовой книжки или справки 2НДФЛ. Тинькофф Ипотека позволит сравнить ипотечные ставки у разных банков-партнеров, выбрать оптимальный банк для проведения ипотечной сделки и оформить всю необходимую документацию для выдачи ипотеки онлайн. Прийти в банк-партнер понадобится клиенту всего один раз — непосредственно на саму сделку.



Кроме того, Тинькофф Ипотека предоставляет клиентам услуги персонального менеджера, который поможет подобрать и оценить недвижимость, получить рекомендации по страховой компании и ответит на любые вопросы в режиме 24/7. За всеми процессами сделки (от заявки до выдачи ипотеки) пользователи сервиса могут следить в личном кабинете.



Получить подробную информацию по работе Тинькофф Ипотеки можно на сайте.