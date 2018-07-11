Тинькофф Банк и Тинькофф Мобайл раздают бонусы за новых абонентов

Тинькофф Банк и Тинькофф Мобайл запускают акцию «Приведи друзей в Тинькофф Мобайл», в рамках которой клиенты банка и виртуального оператора получат бонусы за каждого нового абонента, получившего SIM-карту по их рекомендации.



Чтобы принять участие в акции, держателям любой карты Тинькофф Банка или абонентам Тинькофф Мобайл нужно:



авторизоваться в мобильном приложении банка или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru

выбрать для рекомендации SIM-карту Тинькофф Мобайл в разделе «Бонусы» в мобильном приложении или в разделе «Друзьям» на сайте

отправить полученную ссылку другу или знакомому, перейдя по которой, он сможет оформить заявку на подключение.

Получив SIM-карту, новый клиент оператора должен воспользоваться любой услугой связи — совершить исходящий вызов, отправить SMS или выйти с мобильного устройства в интернет. После этого оба участника акции получат бонусы. Действующему клиенту Тинькофф Банк добавит 300 бонусных баллов на карту или предоставит до шести месяцев ее бесплатного обслуживания. Новый абонент Тинькофф Мобайл, в свою очередь, получит в первом месяце выбранные им пакеты минут и гигабайтов в двойном объеме.