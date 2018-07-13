Москва, Россия — 12 июля 2018 г.
Тинькофф Банк сообщает о введении в действие новой редакции Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц с 13 июля 2018 г.
Среди ключевых изменений:
внесены дополнения к информации о порядке подключения разрешенных овердрафтов по счету;
уточнен порядок информирования клиентов Тинькофф Банка об условиях рассрочки;
уточнен порядок взаимодействия с клиентами для возврата просроченной задолженности;
уточнены положения об услуге переводов денежных средств по номеру телефона, используемого в качестве идентификатора реквизитов получателя и ее тарификации;
внесены изменения в тарифы по переводам, платежам и дополнительным услугам, в частности — по размерам комиссий за совершение переводов с использованием номера телефона;
включена дополнительная информация о необходимости безопасного и конфиденциального хранения QR-кодов.
Условия комплексного банковского обслуживания физических лиц (ред. 13 июля 2018 г.)
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