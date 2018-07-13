Клиенты Тинькофф Банка смогут совершать переводы по номеру телефона в Сбербанк

Москва, Россия — 13 июля 2018 г.

Тинькофф Банк продолжает активно развивать платежные инструменты для своих клиентов и запускает со Сбербанком совместный сервис переводов по номеру мобильного телефона.



С сегодняшнего дня сервис начнет появляться в мобильных приложениях банков и личном интернет-кабинете у клиентов в Москве, до конца июля функционал станет доступен клиентам по всей России.



Сделать перевод клиенту Сбербанка по номеру телефона в экосистеме Тинькофф можно будет так же, как и клиенту Тинькофф Банка. Для этого нужно зайти в раздел «Оплатить» в мобильном приложении Тинькофф или в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru, выбрать вкладку «Людям», ввести номер телефона получателя перевода или выбрать его из телефонной книги. После этого клиенту будут представлены доступные варианты — внутрибанковский перевод, если у получателя есть карта Тинькофф, или перевод в Сбербанк, если у него есть карта этого банка. После выбора соответствующего варианта, указания суммы и подтверждения, перевод денежных средств будет мгновенно осуществлен.



Сервис переводов по номеру телефона между клиентами Тинькофф Банка успешно функционирует уже несколько лет и является одним из самых востребованных среди платежных инструментов в экосистеме Тинькофф.



«Мы рады дать нашим клиентам новый удобный инструмент, который позволит осуществлять мгновенные переводы между нашими банками напрямую по номеру телефона. Мы были одними из первых на российском рынке, кто реализовал такую возможность для своих клиентов внутри собственной банковской экосистемы. Теперь же вместе с нашими партнерами из Сбербанка мы масштабируем этот сервис и выводим его на новый уровень. Новые возможности платежного сервиса не только улучшат пользовательский опыт наших клиентов, но и будут в целом способствовать развитию платежной инфраструктуры страны», — комментирует Анатолий Макешин, директор платежных систем, заместитель председателя правления Тинькофф Банка.



Тинькофф Банк также принимает активное участие в развитии системы быстрых платежей (СБП), которая позволит клиентам осуществлять моментальные переводы по номеру телефона и прочим идентификаторам (адресу электронной почты, ИНН, СНИЛС, странице в социальной сети и т. д.) в любом месте и в любое время вне зависимости от банка получателя.