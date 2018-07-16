Группа Тинькофф приобретает долю в группе компаний Кассир.ру

16 июля 2018 — Москва, Россия.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России на базе платформы Tinkoff.ru, приобрел долю в группе компаний Кассир.ру.



Сделка является логичным этапом развития собственной экосистемы Тинькофф, позволяющей пользователям получать все финансовые и сопутствующие им услуги в рамках платформы Tinkoff.ru. Интеграция одного из крупнейших в России сервисов в области развлечений в экосистему Тинькофф позволит предоставить клиентам прямой доступ к билетам на ведущие мероприятия и предложить новые решения за счет синергии вместе с остальными проектами Группы Тинькофф: в частности, покупка билетов через Кассир.ру будет доступна непосредственно в мобильном и интернет-банке, а для клиентов Тинькофф будут разработаны специальные предложения с особыми условиями.



Кассир.ру — самый крупный и один из самых динамично развивающихся билетных операторов России. По результатам 2017 года региональная сеть компании расширилась на 7 офисов и на данный момент включает в себя 22 отделения, а количество проданных по итогам 2017 года билетов превысило 4,3 млн. На площадке ежедневно представлено более 3500 мероприятий, за год ее посетило более 70 млн человек. Оборот компании за 2017 год составил 7,1 млрд рублей.



«Мы активно развиваем экосистему Тинькофф и стремимся предоставлять клиентам не только финансовые и банковские, но и все сопутствующие им услуги. Интеграция в нашу платформу Tinkoff.ru одного из крупнейших на российском рынке билетных операторов позволит закрыть еще одну важную потребность клиентов и усилить наши позиции в сфере lifestyle banking. За счет синергии с Тинькофф Банком и другими проектами Группы мы сможем как привлечь в экосистему новых пользователей, так и предложить нынешним максимально удобные и выгодные для них решения. Со своей стороны мы поделимся с Кассир.ру своими наработками по оптимизации бизнес-процессов и поможем c экспертизой во внедрении самых современных IT-решений», — заявил Оливер Хьюз, Председатель Правления Тинькофф Банка.



«Мы рады возможности заключить сделку с самой технологически продвинутой финансовой структурой России. Мы с радостью поделимся с Тинькофф нашим опытом в понимании предпочтений пользователей и наработками в области развлечений. Опыт Тинькофф поможет нам выстроить современную и технологичную IT-инфраструктуру, которая поспособствует качественному рывку и укреплению лидирующих позиций на рынке», — прокомментировал Евгений Финкельштейн, основатель и генеральный директор Кассир.ру.



На данный момент в экосистему Тинькофф помимо услуг банка для физических лиц входят проекты Тинькофф Бизнес (услуги для малого и среднего бизнеса), Тинькофф Инвестиции (простой и удобный способ приобретения ценных бумаг для физлиц), Тинькофф Страхование, Тинькофф Ипотека (подбор и оформление ипотечного кредита у банков-партнеров), Тинькофф Мобайл (виртуальный мобильный оператор) и Тинькофф Путешествия (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей).



Сделка не предполагает каких-либо кадровых или операционных изменений в Кассир.ру: все сотрудники и менеджмент компании продолжат работу над развитием платформы в прежнем режиме, все договоренности с партнерами и контрагентами остаются в силе. Руководство Кассир.ру продолжит заниматься операционным управлением, при этом Группа сможет влиять на принятие стратегических решений, что предусмотрено корпоративным договором.