Москва, Россия — 17 июля 2018 г.Пользователям брокерской платформы Тинькофф Инвестиции стала доступна услуга робота-советника (робо-эдвайзера), с помощью которого клиенты могут создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Те пользователи, которые еще не успели открыть брокерский счет, но уже авторизовались в Тинькофф Инвестициях, могут воспользоваться опцией подбора активов (без покупки).Робо-эдвайзер Тинькофф интегрирован непосредственно в мобильное приложение Тинькофф Инвестиции. Всего за несколько минут по заданным параметрам он может собрать сбалансированный по отраслям и компаниям инвестиционный портфель с учетом доступных сумм вложений, с оптимальным соотношением риска и доходности.«Робо-эдвайзер будет особенно востребован теми пользователями, которые впервые составляют инвестиционный портфель и еще не знают детально, как устроены торги на бирже. Для более опытных инвесторов робо-эдвайзер может стать дополнительным инструментом принятия решений и поиска интересных инвестиционных идей. Таким образом, мы решаем проблему первого шага и помогаем нашим клиентам сформировать полноценный инвестиционный портфель сразу после регистрации», — комментирует Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка.Чтобы воспользоваться робо-эдвайзером, клиенту нужно зайти в приложение Тинькофф Инвестиции, на главной странице (в правом верхнем углу) нажать на иконку с изображением «шапки выпускника» и ответить на простые вопросы («В какой валюте вы хотите инвестировать?», «Сколько вы готовы инвестировать?» и др.).Далее необходимо выбрать опцию «Купить». Сумма сделки будет списана с брокерского счета. Каждое утро робо-эдвайзер обновляет данные, на базе которых дает рекомендации пользователям брокерской платформы.В обновленной версии приложения Тинькофф Инвестиции также появилась лента инвестиционных новостей. Теперь пользователи сервиса могут получать упорядоченный и персонализированный список информационных сообщений (новости, идеи, прогнозы) по интересным им компаниям (которые были добавлены в раздел «Избранное») и по бумагам из инвестиционного портфеля. В новостной инвест-ленте специальный алгоритм анализирует содержание сообщений и определяет, с какими компаниям они связаны. Такая опция позволяет показывать клиентам релевантный контент, а не весь информационный поток одновременно. Лента инвестиционных новостей объединит разные источники информации, например, Rambler News Service, VC.ru, Интерфакс. В будущем список источников будет расширяться.Среди других обновлений брокерской платформы Тинькофф Инвестиции: возможность отображения портфеля в удобной валюте и улучшенный поиск. Новые опции станут полностью доступны клиентам до конца текущей недели.