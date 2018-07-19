Линейка кобрендинговых карт Тинькофф Банка признана лучшей по версии Frank Banking Reward Award 2018

Москва, Россия — 19 июля 2018 г.

По результатам исследования агентства Frank Research Group «Банковские reward-программы в России 2018» линейка кобрендинговых карт Тинькофф Банка признана лучшей на российском рынке.



В ходе исследования Frank RG проанализировали реальные показатели динамики транзакционной активности 60-ти действующих партнерских программам 16-ти ведущих российских банков. Frank Research Group также опросили экспертов и более 30 000 активных пользователей программ вознаграждений, определив уровень удовлетворенности и предпочтения клиентов.



В линейке кобрендинговых карт Тинькофф Банка более 10-ти предложений с максимально выгодными и гибкими программами лояльности: S7—Tinkoff, «Тинькофф — Азбука Вкуса», «Тинькофф — Перекресток», «Тинькофф — НАШЕСТВИЕ», Tinkoff Lamoda, Tinkoff Ulmart, Tinkoff WWF, Tinkoff AliExpress, Tinkoff eBay и др.



В рамках бонусной программы S7—Tinkoff клиенты получают мили за покупки и полеты, доступ в бизнес-залы аэропортов и к закрытым распродажам авиабилетов. Держателям банковских карт «Тинькофф — Азбука Вкуса» доступны бонусы клубной программы «Вкусомания», которыми можно оплачивать покупки в супермаркетах «Азбука Вкуса», «АВ Маркет», минимаркетах «АВ Daily» и интернет-магазине AV.RU. За покупки по картам «Тинькофф — Перекресток» их владельцам начисляются бонусные баллы, которыми можно расплачиваться в супермаркетах торговой сети «Перекресток» и ее интернет-магазине. По всем трем перечисленным кобрендинговым картам также доступен кэшбэк до 30% — за покупки в рамках спецпредложений от партнеров.



О Frank RG Banking Reward Award 2018



Первая ежегодная награда в России, основанная на полной, достоверной и структурированной базе данных о параметрах банковских reward-программ, результатах опроса клиентов банков, экспертных интервью с ведущими специалистами по разработке и внедрению банковских программ вознаграждений, а также реальных показателях динамики транзакционной активности по действующим reward-программам ведущих российских банков.