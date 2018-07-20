Тинькофф Мобайл начинает масштабную региональную экспансию

Москва, Россия — 19 июля 2018 г.

Тинькофф Мобайл приступает к масштабной экспансии в российские регионы – оператор начал оказывать услуги связи под собственным брендом в Краснодарском крае, Волгоградской области, республиках Адыгея и Марий Эл. Стать клиентом оператора теперь можно уже в восьми регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. До конца 2018 года Тинькофф Мобайл планирует начать работу в более чем 60 субъектах Российской Федерации.



Тинькофф Мобайл предлагает своим абонентам удобный тарифный конструктор без обязательного минимума минут и гигабайтов. Клиенты могут самостоятельно собирать оптимальный для себя тариф непосредственно под свои потребности. Жителям Краснодарского края, Волгоградской области, республик Адыгея и Марий Эл для подключения доступны следующие опции:



Абоненты Тинькофф Мобайл могут также подключить безлимитные сервисы – «Музыка», «Видео», «Мессенджеры» и «Социальные сети». В каждый входит сразу по несколько популярных приложений, которые не расходуют интернет-трафик. Сервисы могут использоваться и без пакета минут или гигабайтов. А при подключении интернет-пакета на 25 ГБ стоимость каждого безлимитного сервиса составит всего 1 рубль.



Для новых клиентов Тинькофф Мобайл проводит акцию «Удваиваем первый платеж». При первом пополнении баланса на счет абонента начисляется бонус, равный сумме платежа, который можно потратить на оплату связи.



Узнать другие преимущества Тинькофф Мобайл и оформить заявку на подключение можно на сайте оператора или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Помимо обширной сети представителей, которые бесплатно доставляют SIM-карты в удобное для клиентов место и время, Тинькофф Мобайл также открыл собственные точки продаж в популярных торговых комплексах крупных городов Краснодарского края, Волгоградской области, республик Адыгея и Марий Эл. Кроме того, SIM-карты оператора продаются в этих регионах почти в 200 магазинах «Связной» и в интернет-магазине svyaznoy.ru.